الأجسام الأجنبيَّة في المستقيم

تكون الأجسام الغريبة الموجودة في المستقيم عبارة عن أشياء جرى إدخالها في المستقيم عادةً ولكنَّها قد تكون ابتُلِعت أيضًا.
قد تنحشر الأجسام الغريبة التي جرى إدخالها عبر المستقيم بشكلٍ مُتعمَّد أو من خلال ابتلاعها.
تختلف الأعراض باختلاف حجم وشكل الجسم وبحدوث أيَّة مضاعفات.
يعتمد التَّشخيص على الفَحص السَّريري والتَّصوير بالأشعَّة السِّينية والتَّصوير المقطعي المُحوسب.
ينبغي أن يلجأ الطبيب عند عجزه عن إزالة الجسم الأجنبي باستعمال المُبعِّد الشرجي إلى إزالته بعمليَّة جراحيَّة.
المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم من خلال الشرج.
الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).
الجهاز الهضمي
قد تصبح الأشياء المُبتلعة، مثل أعواد تنظيف الأسنان أو عظام الدجاج أو الأسماك عالقةً عند نقطة اتِّصال الشرج بالمستقيم (تسمَّى المَوصِلُ الشَّرَجِيُّ المُستَقيمِيّ).كما قد تنحشر رؤوس الحقن الشرجيَّة والإسفنج أو الأدوات الجراحيَّة ومقاييس الحرارة والأشياء المستعملة للتحفيز الجنسي بشكلٍ غير مقصود في المستقيم بعد مرورها عبر الشرج.ويمكن للرزم الدوائية التي جرى إدخالها في محاولة لإخفائها عن موظفي تطبيق القانون بشكلٍ مُتعمَّد أن تنحشرَ عن غير قصد.
أعراض الأجسام الغريية في المستقيم
يشيرُ الألم المفاجئ والمفرط في أثناء التَّبرُّز إلى وجود جسمٍ أجنبي، والذي يكون عند المَوصِلُ الشَّرَجِيُّ المُستَقيمِيّ عادةً، حيث ينفذُ من بطانة الشرج أو المستقيم.
وتعتمد أعراضٌ أخرى على حجم وشكل الجسم ومدَّة بقائه داخله وعن تسبُّبه بحدوث انثقاب في الشرج أو المستقيم أو بحدوث العدوى.
تشخيص الأجسام الغريبة في المستقيم
فحص الطبيب
تصوير البطن والصدر في بعض الأحيان
قد يستطيع الطبيب الشعور بوجود الشيء من خلال جسَّه بإصبع القفَّاز (مسٌّ شرجي) خلال الفحص.
يمكن أن يُساعدَ إجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة للبطن والصدر الأطباءَ على معرفة الجسم الأجنبي وتحديد ما إذا كانت قد حدثت مُضَاعَفات.ويمكن استعمال التَّصوير المقطعي المُحوسَب إذا تعذَّر التَّعرَّف على الجسم الأجنبي باستعمال الأشعَّة السينيَّة.
علاج الأجسام الغريبة في المستقيم
يمكن إزالة الجسم الأجنبي بالمُبعِد الشرجي إذا كان بالإمكان الشعور بوجوده
ولكن، يجري إزالة الجسم الأجنبي بالجراحة عندَ تعذُّر الشعور به أو مشاهدته
كما يُجرى التنظير السيني sigmoidoscopy بعد إزالة الجسم الأجنبي
يقوم الطبيب، عند شعوره بوجود الجسم الأجنبي، عادةً بحقن مُخدِّرٍ موضعيٍّ تحت الجلد وفي بطانة الشرج لتخدير المنطقة.ويمكن بعد ذلك توسيع فتحة الشرج باستعمال أداةٍ تسمى المُبعِد الشرجي، حيث يمكن الإمساك بالجسم الأجنبي وإزالته.يستعمل الأطبَّاء في بعض الأحيان التَّخديرَ العام الذي يُرخي الشرج ويسمح بإزالة الجسم الأجنبي دون جراحة.
أمَّا عند عدم قدرة الطبيب عن الشُّعور بوجود الجسم الأجنبي أو عند فشل رؤيته وإزالته من خلال فتحة الشرج، فيلجأ الطبيب إلى انتظار قيام حركات جدار الأمعاء الغليظة الطبيعيَّة الشبيهة بالأمواج (تسمَّى التَّمعُّج) بتحريك الجسم الأجنبي نحو الأسفل، ممَّا يجعل إزالته ممكنة.
ومن الضروري نقل الشخص إلى المستشفى لإجراء جراحة عند عجز الطبيب عن إزالة الجسم الأجنبي.ويُستَعملُ في أثناء الجراحة مُخدِّرٌ ناحيٌّ أو عام، ويَجرِي تحريك الجسم الأجنبي بلطفٍ باتجاه الشرج.وفي حالاتٍ نادرة، من الضروري شقُّ فتحةٍ لإزالة الجسم الأجنبي.
يقوم الطبيب بعد إزالة الجسم الأجنبي بإجراء تنظيرٍ سيني (يُدخَلُ أنبوبٌ مرنٌ في فتحة الشرج لاستعراض الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة والمستقيم والشرج) لمعرفة ما إذا كان المستقيم مثقوبًا أو مُتعرِّضًا لإصاباتٍ أخرى.