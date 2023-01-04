الأجسام الأجنبيَّة في المستقيم

تكون الأجسام الغريبة الموجودة في المستقيم عبارة عن أشياء جرى إدخالها في المستقيم عادةً ولكنَّها قد تكون ابتُلِعت أيضًا.

قد تنحشر الأجسام الغريبة التي جرى إدخالها عبر المستقيم بشكلٍ مُتعمَّد أو من خلال ابتلاعها.

تختلف الأعراض باختلاف حجم وشكل الجسم وبحدوث أيَّة مضاعفات.

يعتمد التَّشخيص على الفَحص السَّريري والتَّصوير بالأشعَّة السِّينية والتَّصوير المقطعي المُحوسب.

ينبغي أن يلجأ الطبيب عند عجزه عن إزالة الجسم الأجنبي باستعمال المُبعِّد الشرجي إلى إزالته بعمليَّة جراحيَّة.

المستقيم هو أحد أجزاء السبيل الهضمي الذي يعلو الشرج، حيث يتماسك فيه البراز قبل خروجه من الجسم من خلال الشرج.

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

الجهاز الهضمي

قد تصبح الأشياء المُبتلعة، مثل أعواد تنظيف الأسنان أو عظام الدجاج أو الأسماك عالقةً عند نقطة اتِّصال الشرج بالمستقيم (تسمَّى المَوصِلُ الشَّرَجِيُّ المُستَقيمِيّ).كما قد تنحشر رؤوس الحقن الشرجيَّة والإسفنج أو الأدوات الجراحيَّة ومقاييس الحرارة والأشياء المستعملة للتحفيز الجنسي بشكلٍ غير مقصود في المستقيم بعد مرورها عبر الشرج.ويمكن للرزم الدوائية التي جرى إدخالها في محاولة لإخفائها عن موظفي تطبيق القانون بشكلٍ مُتعمَّد أن تنحشرَ عن غير قصد.

أعراض الأجسام الغريية في المستقيم يشيرُ الألم المفاجئ والمفرط في أثناء التَّبرُّز إلى وجود جسمٍ أجنبي، والذي يكون عند المَوصِلُ الشَّرَجِيُّ المُستَقيمِيّ عادةً، حيث ينفذُ من بطانة الشرج أو المستقيم. وتعتمد أعراضٌ أخرى على حجم وشكل الجسم ومدَّة بقائه داخله وعن تسبُّبه بحدوث انثقاب في الشرج أو المستقيم أو بحدوث العدوى.

تشخيص الأجسام الغريبة في المستقيم فحص الطبيب

تصوير البطن والصدر في بعض الأحيان قد يستطيع الطبيب الشعور بوجود الشيء من خلال جسَّه بإصبع القفَّاز (مسٌّ شرجي) خلال الفحص. يمكن أن يُساعدَ إجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة للبطن والصدر الأطباءَ على معرفة الجسم الأجنبي وتحديد ما إذا كانت قد حدثت مُضَاعَفات.ويمكن استعمال التَّصوير المقطعي المُحوسَب إذا تعذَّر التَّعرَّف على الجسم الأجنبي باستعمال الأشعَّة السينيَّة.