عُسرُ البَلعِ العَجيب Dysphagia Lusoria

عسرُ البلع العجيب dysphagia lusoria هو صعوبة في البلع (عسر البلع) ناجمة عن انضغاط المَريء بأحد الأوعية الدموية التي تشكَّلت بشكلٍ غير طبيعي منذ الولادة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن انسدادت المريء).

المَريء هو أنبوبٌ أجوف يَصِل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.

وعسرُ البلع العجيب هو عيبٌ خلقي.ولكن، قد لا تظهر صعوبةُ البلع حتى الطفولة أو في وقتٍ لاحق في الحياة، لأنَّ التغيُّراتِ التنكسية تحدث في الأوعية الدموية الشاذَّة.

تظهر صورُ الأشعَّة السِّينية بعدَ ابتلاع الباريوم الانضغاط، ولكن التصوير الوعائي (حقن وعاء دموي بعامل يمكن رؤيته بالأشعة السينية) ضروري للتشخيص الدقيق لعسر البلع العجيب.

ولا يحتاج معظمُ الأشخاص إلى العلاج، ولكنَّ الإصلاح الجراحي يُجرَِى أحيانًا.