الوتراتُ المريئيَّة Esophageal Webs

وتراتُ المريء هي أغشيةٌ رقيقة تنمو عبر الجزء الداخلي من القسم العلوي للمريء، يمكن أن تسبِّب صعوبة في البلع (عسر البلع).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن انسدادت المريء).

المَريء هو أنبوبٌ أجوف يَصِل بين الحلق (البلعوم) والمعدة.

وعلى الرغم من ندرة وترات المريء، لكنَّها تحدث في معظم الأحيان في الأشخاص الذين لديهم فقر الدَّم الشَديد بنقص الحديد غير المُعالَج.ولكن، لماذا يرتبط فقر الدَّم بظهور الوترات؟ السببُ غير معروف.

تؤدِّي الوتراتُ في أعلى المريء إلى جعل البلع صعبًا عادة.

ويُعدَّ التصويرُ بالأشعَّة السِّينية بعدَ ابتلاع الباريوم أفضلَ إجراء لتشخيص المشكلة عادة.وفي هذا الإجراء، يُعطَى الأشخاص الباريوم في سائل قبلَ التصوير بالأشعَّة السِّينية.يرسم الباريوم حدودَ المريء، ممَّا يجعل من السهل رؤية المظاهر غير الطبيعيَّة.

Esophageal Web الصورة GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ولكن، بمجرَّد معالجة نقص الحديد، تختفي الوترات عادة.وإن لم تختفِ، يمكن للطبيب علاجها باستخدام الموسِّع أو المنظار.