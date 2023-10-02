لمحة عامة عن الأورام الغدِّية الصمَّاوية في البنكرياس

البنكرياس هو عُضو يقع في الجزء العلوي من البطن،ويُفرِزُعصارات هضمية إلى داخلِ السبيل الهضميّ.كما ينتج البنكرياس الأنسولين الذي يُساعِدُ على ضبط سكَّر الدَّم وهرمونات أخرى.أورام البنكرياس الصمَّاوية هي أورامٌ تنشأ عن نوع من الخلايا البنكرياسيَّة التي تُنتِجُ الهرمونات.وقد تُفرِزُ هذه الأورامُ أو قد لا تُفرِزُ هرمونات بنفسها، وقد تكون أو لا تكون سرطانية (خبيثة).

هناك نوعان من أورام الغدد الصماء البنكرياسية:

وظيفيَّة

وغير وظيفيَّة

لا تُفرِزُ الأورام غير الوظيفيَّة هرمونات، وهي ليست سرطانيَّةً.ولكن، قد تسبب هذه الأورام أعراضًا من خلال انسِداد السبيل الصفراويّ أو المعى الدَّقيق والنَّزف داخل القناة الهضميَّة أو التسبُّب في حُدوث كتلة في البطن.

تُفرِزُالأورام الوظيفيَّة كميات كبيرة من هرمونٍ معين، ممَّا يُسبِّبُ مُتلازِمات مُختلفة.وتكون بعض الأورام الوظيفيَّة سرطانيَّةً.تنطوي الهرمونات التي قد يجري إفرازها ونوع أورامها على:

كما يُمكن أن يحدُث فرط في إفراز هذه الهرمونات في اضطرابٍ يُسمَّى مُتلازمة الأورام الغدِّية الصمَّاوية المتعدِّدة أيضًا.