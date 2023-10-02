لمحة عامة عن الأورام الغدِّية الصمَّاوية في البنكرياس

البنكرياس هو عُضو يقع في الجزء العلوي من البطن،ويُفرِزُعصارات هضمية إلى داخلِ السبيل الهضميّ.كما ينتج البنكرياس الأنسولين الذي يُساعِدُ على ضبط سكَّر الدَّم وهرمونات أخرى.أورام البنكرياس الصمَّاوية هي أورامٌ تنشأ عن نوع من الخلايا البنكرياسيَّة التي تُنتِجُ الهرمونات.وقد تُفرِزُ هذه الأورامُ أو قد لا تُفرِزُ هرمونات بنفسها، وقد تكون أو لا تكون سرطانية (خبيثة).
هناك نوعان من أورام الغدد الصماء البنكرياسية:
وظيفيَّة
وغير وظيفيَّة
لا تُفرِزُ الأورام غير الوظيفيَّة هرمونات، وهي ليست سرطانيَّةً.ولكن، قد تسبب هذه الأورام أعراضًا من خلال انسِداد السبيل الصفراويّ أو المعى الدَّقيق والنَّزف داخل القناة الهضميَّة أو التسبُّب في حُدوث كتلة في البطن.
تُفرِزُالأورام الوظيفيَّة كميات كبيرة من هرمونٍ معين، ممَّا يُسبِّبُ مُتلازِمات مُختلفة.وتكون بعض الأورام الوظيفيَّة سرطانيَّةً.تنطوي الهرمونات التي قد يجري إفرازها ونوع أورامها على:
الأنسولين (ورم جزيري)
الغاسترين (وَرم غاستريني)
الغلوكاغون (ورم غلوكاغوني)
الببتيد المعوي الفعَّال في الأوعية (فيبوما)
كما يُمكن أن يحدُث فرط في إفراز هذه الهرمونات في اضطرابٍ يُسمَّى مُتلازمة الأورام الغدِّية الصمَّاوية المتعدِّدة أيضًا.
علاج الأورام الغدِّية الصمَّاوية في البنكرياس
الجراحة
الأدوية التي تكبح تأثيرات الهرمون
المُعالجة الكِيميائيَّة أحيَانًا
تُعدُّ الجراحة طريقة المُعالجة لهذين النوعين من الأورام معًا.ولكن، بالنسبة إلى بعض الأورام الصغيرة غير الوظيفية، فقد يكتفي الأطباء بمراقبتها فقط دون استئصالها جراحيًا.
يتلقَّى الأشخاص غير المرشحين للجراحة أدوية تكبح إنتاج أو تأثيرات الهرمونات (مثل دواء أوكتريوتيد) ولانريوتيد.
يمكن إعطاء العلاج الكيميائي للأشخاص الذين انتشر السرطان لديهم (أعطى نقائل ورمية)، ممَّا قد يُطيل من بقائهم على قيد الحياة.