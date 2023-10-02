سلائِلُ أو بوليبات القَولون والمُستقيم

السَّليلة (polyp) هي نامية تبرزُ من نسيجِ جدار حيِّزٍٍ أجوَف، مثل الأمعاء.

وينجُم بعضُ السلائل عن حالاتٍ وراثيَّة.

يُعدُّ النَّزفُ من المُستقيم العَرضَ الأكثر شُيوعًا.

وتُصبِحُ بعضُ السلائل سرطانيَّةً (خبيثة) (انظر سرطان القَولون والمُستقيم).

يُجرَى تنظيرُ القَولون لوضع التشخيص.

ويُعدُّ استئصال السليلة في أثناء تنظير القولون أفضلَ شكلٍ للمُعالجة.

قد تتبارز السلائلُ التي تنمو على جدار الأمعاء والمستقيم إلى المعى أو المُستقيم، وقد تكون غير سرطانية (حميدة) أو مُحتَملة التسرطن (ورميَّة غدِّية) أو سرطانية (سرطانة خبيثة).

وتختلف السلائلُ بشكلٍ كبيرٍ من حيث الحجم؛ وكلما كانت السليلة أكبر، ازداد خطر أن تكون سرطانيَّةً أو أن تميل لأن تُصبِح سرطانيَّةً (أي مُحتَملة التسرطُن).

وقد تنمو السلائلُ مع سويقة stalk أو من دونها (قطعة رقيقة من النسيج تصِل السليلة بجدار الأمعاء، على غرار كيف يصِلُ العنقُ الرأسَ بالجسم).

السلائل إخفاء التفاصيل يمكن للسلائل أن تنمو مع ساق أو بدون ساق (قطعة صغيرة من النسج التي تربط السليلة بجدار الأمعاء، وهي أشبه ما تكون بالرقبة بالنسبة للرأس).ترتبط السليلة الظاهرة في الصورة على اليسار مباشرةً جدار الأمعاء الغليظة ولا تمتلك ساقًا.في حين تمتلك السليلة في الصورة على اليمين ساقًا.بعد أخذ خزعة، وجد الأطباء بأن كلتا السليلتين غير سرطانيتين (حميدتين). Images provided by David M.Martin, MD.

هناك أنواع عديدة من السلائل، ولكن يُصنِّفها الأطباء عادةً على النحو التالي:

السلائل الورميَّة الغدِّية

السلائل غير الورمية الغدِّية

على الأرجح أن تكون السلائل الورميَّة الغدِّية، التي تتكون بشكلٍ رَئيسيَ من الخلايا الغدية التي تُبطِّنُ داخل المعى الغليظ، سرطانيَّةً.

ويُمكن أن تنشأ السلائل غير الورمية الغدِّية عن عددٍ من أنواع الخلايا، بما في ذلك الخلايا اللاغدِّية التي تُبطِّنُ المعى والخلايا الدهنيَّة والخلايا العضلية.تنجُم بعضُ السلائل غير الورمية الغدِّية عن اضطراباتٍ أخرى، مثل السلائل الالتهابيَّة التي تحدُث عندَ المصابين بالتهاب القولون التقرُّحي المزمن.والسلائل غير الورمية الغدِّية هي أقل ميلاً لأن تكون مُحتملة التسرطن.

الحالات الوراثية التي تُسبِّبُ السلائل المعويَّة تنجم بعضُ السلائل عن حالاتٍ وراثيَّة، مثل داء السلائل الغدي الورميّ العائلي ومتلازمة داء السلائل المرتبط بالجين MUTYH، ومتلازمة بيوتز جيغرز Peutz-Jeghers syndrome. بالنسبة إلى أشخاص متلازمة بيوتز جيغرز ، تظهر الكثير من السلائل الصغيرة في المعدة والمعى الدَّقيق والمعى الغليظ.كما تظهر لديهم الكثير من البقع السوداء المائلة إلى الزرقة على الوجه وداخل الفم وعلى اليدين والقدمينِ.وتميل هذه البقعُ إلى الاختفاء عند سنّ البلوغ، باستثناء الموجودة في داخل الفم. يُواجه مرضى مُتلازمة بويتز جيغرز زيادةً في خطر الإصابة بالسرطان في العديد من الأعضاءِ، خُصوصًا البنكرياس، والمعدة، والمعى الدَّقيق، والقَولون، والثَّدي، والرئة، والخصيتين، والمبيضين، والرَّحم. أمثلَةٌ على مُتلازمة بويتز جيغرز بقع سوداء مزرقة داخل الفم (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مُزرقّة على الجلد والشفتين (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مُزرقّة داخل الفم وعلى الشفتين (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مزرقة على الأصابع (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مزرقة داخل الفم (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مُزرقّة على الجلد والشفتين (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مُزرقّة داخل الفم وعلى الشفتين (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media بقع سوداء مزرقة على الأصابع (متلازمة بيوتز-جيغيرز) © Springer Science+Business Media

أعراض سلائل القولون والمستقيم لا تُسبِّبُ مُعظم السلائل أعراضًا،وعندما تُسبِّبها، يكون النَّزف من المستقيم أكثرها شُيوعًا. قد تُؤدِّي السليلة الكبيرة إلى مغصٍ وألَم في البَطن وانسِداد أو انغلاف الأمعاء (ينزلق جزء واحد من المعى إلى داخل جزءٍ آخر في نموذج يُشبه إلى حدٍّ كبير أجزاء التلسكوب أو المنظار الفلكي).قد تُفرِزُ السلائلُ الكبيرة ذات البروزات التي تُشبه الأصابع الدَّقيقة والتي يُمكن مشاهدتها فقط من خلال المجهر (تُسمَّى الأورام الغُدِّية الزغابيَّة)، الماءَ والأملاحَ، ممَّا يُسبِّبُ الإسهال المائيّ الذي قد ينجُم عنه انخفاض مُستويات البوتاسيوم في الدَّم (نقص بوتاسيوم الدَّم hypokalemia). يمكن في بعض الأحيان أن تنزل سليلة مستقيمية ذات ساقٍ طويلةٍ نحو الأسفل، وتتدلَّى عبر فتحة الشرج. ورم غدي نُبيبي زُغابي إخفاء التفاصيل لا تمتلك هذه السليلة ساقًا.بعد أخذ الخزعة، وجد الأطباء بأنها عبارة عن ورم غدي نُبيبي زغابي. Image provided by David M.Martin, MD.

تشخيص سلائل القولون والمستقيم بالنسبة إلى السلائل، تنظير القولون

بالنسبة لمُتلازمة بيوتز-جيغيرز، الاختبار الجيني قد يكون الطبيب قادرًا على تحسُّس السلائل عن طريق ارتداء قفَّّاز وإدخال إصبعٍ في المستقيم، ولكن يجري اكتشاف السلائل عادةً عند خُضوع المريض إلى تنظير القولون لتفحُّص المعى الغليظ بأكمله.يُجرى هذا الفحصُ الكامل والموثوق، لأنَّه يُوجد غالبًا أكثر من سليلةٍ واحدةٍ، وقد تكون أيَّة واحدة سرطانيَّةً. في أثناء تنظير القولون، يَجرِي استئصال أية سلائل تظهر وتُقيَّم حول سرطانٍ مُحتَمل. تنظير القَولون: الحصول على عين... فيديو تنظير القولون مُراقبة مُتلازمة بويتز جيغرز ينبغي أن يخضع المرضى، الذين لديهم بقع سوداء مائلة إلى الزرقة على الشفتين أو في الفمِ أو لديهم سليلتانِ أو أكثر في السبيل الهضميّ أو تاريخ عائليّ لمتلازمة بويتز جيغرز، إلى اختبارٍ للدَّم لتحديد ما إذا كان لديهم طفرات جينية تُسبب هذا الاضطراب. وعندما يجري تشخيص الإصابة بمُتلازمة بوتز جيغرز، ينصح الأطباءُ الأشخاص بإجراء فُحوصات منتظمة للتحرِّي عن مُختلف أنواع السرطان التي يُمكن أن تحدُثَ مع هذا الاضطراب.

علاج سلائل القولون والمستقيم الاستئصالُ في أثناء تنظير القُولون أو الجراحة أحيانًا ينصح الأطباء بشكلٍ عام باستئصال جميع السلائل من المعى الغليظ والمستقيم، نظرًا إلى احتمال أن تُصبِح سرطانيَّةً.يستأصل الأطباء السلائل في أثناء تنظير القولون باستخدام ملاقط الخزعة أو عروة سلكية تحمل شحنة كهربائيَّة (سنّار snare).وإذا لم يتمكَّن الطبيبُ من استئصال سليلةٍ في أثناء تنظير القولون، قد يحتاج الأمرُ إلى جراحةٍ في البطن. وإذا وجد الطبيبُ أن السليلة سرطانيَّة، تستنِدُ الحاجة إلى مُعالجةٍ إضافيَّةٍ إلى معرفة ما إذا انتشرَ السرطان.يجري تحديدُ خطر انتشار السرطان عن طريق الفحص المجهري للسليلة؛فإذا كان الخطر منخفضًا، لن تحتاج الحالة إلى مُعالجةٍ إضافيَّةٍ،وإذا كان الخطر مرتفعًا، يجري استئصال الجزء المُصاب من المعى الغليظ جراحيًا، ويجري ضمّ أو إعادة وصل الأطراف المقطوعة للمعى (انظر أيضًا مُعالَجَة سرطان القولون والمستقيم). عندما يستأصل الطبيب سليلةً من الشخص، يُخضعه إلى تنظير القولون لتفحُّص كامل المعى الغليظ والمُستقيم.يستخدِمُ الأطباءُ إجراء تنظير القولون كمتابعةٍ للحالات على فتراتٍ زمنيةٍ مُتقطِّعةٍ استنادًا إلى عددٍ من العوامل، بما في ذلك عدد وحجم ونوع السلائل.وإذا لم يكن في المقدور إجراء تنظير القولون، قد يستخدم الطبيب التصوير بالأشعَّة من بعد حقنة الباريوم أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب للقُولون لمُعاينة المعى الغليظ.