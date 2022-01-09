إجراءات لتنظيم حالات التَّبرُّز

تمارين المصرَّة وأحيَانًا الارتجاع البيولوجي

إجراء جراحي في بعض الأحيان

الخطوة الأولى في تدبير سلس البراز هي محاولة تنظيم التبرُّز الذي يُنتجُ برازًا جيِّد القوام.ومن المفيد غالبًا إجراء تغييراتٍ غذائيَّة تنطوي على تأمين وارد كافٍ من السوائل وإضافة كميَّةٍ صغيرةٍ من الألياف.كما يمكن استخدام تحميلة أو حقنة شرجية للمساعدة على تحديد نمط منتظم للتغوط. إذا لم تنفع هذه التغييرات، فقد يؤدي استعمال دواء يُبطئ حركة الأمعاء، مثل لوبيراميد loperamide، واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، إلى التقليل من عدد مرات التغوط.

إجراء تمارين لعضلات الشرج (المصرَّات الشرجيَّة) من خلال عصرها وإرخائها ممَّا يزيد من شدَّتها وقوَّتها.يمكن للشخص إعادة تدريب المصرَّة الشَّرجيَّة وزيادة حساسية المستقيم لوجود البراز من خلال استعمال تقنيَّة تُسمَّى الارتجاع البيولوجي،ويستفيد نَحو 70٪ من الأشخاص من ذوي التحفيز الجيِّد من طريقة الارتجاع البيولوجي.

وقد يُساعد العلاج الجراحي عند استمرار سلس البراز- عندما يكون السبب هو وجود إصابة أو عيب تشريحي في فتحة الشرج.وكعلاجٍ أخير، يمكن أن يُجرى فغرٌ للقولون (تكوين جراحي لفتحة بين الأمعاء الغليظة والجدار البطني - انظر الشكل فهم فغر القولون).حيث يُغلَق الشرج بخياطته، ويَجرِي تحويل البراز إلى كيس من البلاستيك القابل للإزالة يُعلَّق على فتحة في جدار البطن.