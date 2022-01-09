ألم البطن الحاد

تختلف أنواع ألم البطن باختلاف العضو المُصاب.

يكون مصدرالألم الحَشَوي الأعضاء الموجودة داخل جوف البطن (التي تسمى الأحشاء viscera).لا تحدث ردَّة فعلٍ عند حدوث قطع أو تمزُّق أو التهاب في الأعصاب الحَشَويَّة.إلَّا أنَّه تحدث ردَّة فعل عصبيَّة عند حدوث تمطُّط في العضو (كما هيَ الحال عندما تتمطَّط الأمعاء عند وجود الغازات) أو في العضلات المحيطة والمتَّصلة به.يُعدُّ الألم الحَشَوي من الآلام المُبهمة والكليلة والمُثيرة للغثيان.قد يكون من الصَّعب تحديد مكانه.ألم أعلى البطن النَّاجم عن اضطرابات في الأعضاء مثل المعدة والاثناعشري والكبد والبنكرياس.ألم منتصف البطن (القريب من السرة) النَّاجم عن اضطرابات في البُنى مثل الأمعاء الدقيقة والجزء العلوي من القولون والزائدة الدودية.ألَم أسفل البَطن النَّاجم عن اضطرابات في الجزء السفلي من القولون وأعضاء في السبيل البولي التناسلي.

الألم الجسدي النَّاجم عن الغشاء (الصِّفاق peritoneum) المُبطِّن لجوف البطن (التجويف البريتوني peritoneal cavity).وخلافًا للأعصاب الموجودة في الأعضاء الحشوية، يكون لأعصاب الصفاق ردَّة فعلٍ عند حدوث قطع وتهيُّج ( من الدَّم أو العدوى أو المواد الكيميائية أو الالتهاب على سبيل المثال).يكون الألم الجسدي شديدًا ويسهُل تحديد موضعه إلى حدٍّ ما.

الألم الرَّجيع هو الألم الذي يشعر به الشخص في مكانٍ بعيدٍ عن مصدره ( انظر الشكل: ما هو الألم الرجيع؟).فمثلًا، قد يشعر الشخص المصاب بمرضٍ في المرارة بالألم في الكتف.حيث يكون مصدر الألم هو المرارة التي تتوضَّع في البطن، ولكن يُشعَرُ بالألم في الكتف.

ما هو الألم الرجيع؟