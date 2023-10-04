يُعدُّ الحُماضُ الكيتوني الكحولي alcoholic ketoacidosis أحدَ اختلاطات استعمال الكحول والمخمصة (الجوع) starvation التي تسبِّب ارتفاعَ مستوى الحمض في الدَّم، ممَّا يؤدي إلى حدوث قيءٍ وألَمٍ بَطني.

(انظر أيضًا داء السُّكَّري).

غالبًا ما يتقيأ الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الكحول خلال مناسبة واحدة بشكل متكرر ويتوقفون عن تناول الطعام.ويؤدي استمرارُ التقيؤ والشُّعور بالجوع لمدة يوم أو أكثر إلى انخفاض مخزون الكبد الطبيعي من السُّكَّر (الغلوكوز).ويؤدي تراجع مخزون الغُلوُكوز مع حدوث نقصٍ في كمية الطَّعام المُتناولة إلى انخفاض مستويات الغلوكوز في الدَّم.ويتسبَّب انخفاضُ مستويات الغلوكوز في الدَّم إلى حدوث تراجعٍ في إنتاج الأنسولين.وتعجز معظم الخلايا عن الحصول على الطاقَّة من الغلوكوز الموجود في الدَّم دون وجود الأنسولين.وتستمرُّ حاجة الخلايا إلى الطَّاقة للبقاء على قيد الحياة، لذلك فهي تنتقل إلى استعمال آليَّة احتياطيَّة للحصول على الطاقة؛حيث تبدأ الخلايا الدِّهنيَّة بالتَّفكُّك، مؤدِّيةً إلى إنتاج مُركَّبات تُسمَّى الكيتونات ketones.توفِّر الكيتونات بعضَ الطاقة للخلايا، ولكنَّها تجعل الدَّم شديد الاحمضاض (الحُماض الكيتوني) أيضًا.ويكون هذا الحُماضُ الكيتوني مشابهًا للحُماض الكيتوني الذي يحدث عند مرضى السُّكَّري، باستثناء أنَّه - وخلافًا للحُماض الكيتوني السُّكَّري - فإنَّ مستويات الغلوكوز في الدَّم تكون منخفضة.

أعراض الحُماض الكيتوني الكحولي تنطوي أعراض الحُماض الكيتوني الكحولي على ما يلي: العطش الشديد (السُّهاف)

الغثيان

القيء

ألم البطن يميل التَّنفُّسُ إلى أن يصبح عميقًا وسريعًا، بينما يحاول الجسم تصحيح حموضة الدَّم.يمكن أن تظهرَ أعراضٌ مشابهة عندَ الشخص المُصاب باضطراب استعمال الكحول، والتي قد تكون ناجمة عن التهاب البنكرياس الحاد أو التَّسمُّم بالميثانول (كحول الخشب) أو بالإيثيلين غليكول (مضاد تجمُّد) أو بالحُماض الكيتوني السُّكَّري.ولكن، يجب على الطبيب استبعاد هذه الأسباب الأخرى قبلَ وضع تشخيص الحُماض الكيتوني الكحولي.

تشخيص الحماض الكيتوني الكحولي اختبارات الدَّم والبول يعتمد الأطباءُ، عندَ وضع التَّشخيص، على الأَعرَاض المُميَّزة وعلاقتها بإدمان الكحول، إلى جانب نتائج الاختبارات المعمليَّة التي تُظهِرُ زيادة كميات الكيتونات والحمض في الدَّم، مع استمرار مستويات الغلُوكُوز في الدَّم طبيعية أو منخفضة.