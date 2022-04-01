فرط الإماهة، أو فرط سوائل البدن، هو وجود كمية زائدة من الماء في الجسم.

قد يحدث فرط الإماهة عند الشخص إذا كان مصابًا بحالة تقلل من قدرة الجسم على طرح الماء الفائض عن حاجته، أو حالة تزيد من ميل الجسم لاحتباس السوائل.

نادرًا ما يؤدي شرب الكثير من المياه إلى الإصابة بفرط الإماهة، وذلك لأن الكلى السليمة تستطيع طرح الماء الزائد بسهولة من الجسم.

كثيرًا ما لا تتظاهر الحالة بأية أعراض، ولكن يمكن في الحالات الشديدة من فرط الإماهة أن يُصاب الشخص بالتخليط الذهني أو الاختلاجات.

ولعلاج الحالة، يُطلب من المريض الحدّ من تناول السوائل، وقد يجري وصف مدرات البول.

(انظر أيضًا مقدمة حول محتوى الجسم من المياه.)

يحدث فرط الإماهة عندما يأخذ الجسم في الماء أكثر مما يفقد.

يمكن أن يحدث فرط الإماهة عندما يشرب الشخص كمية أكبر بكثير من المياه التي يحتاجها الجسم.وقد يُصيب فرط الإماهة الرياضيين الذين يبالغون في شرب المياه لتجنب التجفافقد ينجم فرط الإماهة عن الإفراط في شرب المياه بسبب اضطراب نفسي يسمى العطاش نفساني المنشأ psychogenic polydipsia.مما يؤدي إلى زيادة مستويات المياه مع عدم وجود ما يكفي من الصوديوم (أحد الكهارل).وهكذا، يؤدي فرط الإماهة عمومًا إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدَّم (نقص صوديوم الدَّم)، وهو ما قد يكون خطيرًا.ولكن، شرب كميات كبيرة من الماء لا يسبب عادةً فرط الإماهة إذا كانت الغُدَّة النُّخامِيَّة والكليتين والكبد والقلب تعمل بشكل طبيعي.ولتجاوز قدرة الجسم على طرح الماء، ينبغي على شاب بالغ يتمتع بوظيفة كلوية طبيعية شرب أكثر من 6 غالونات (حوالى 23 ليتراً) من الماء يوميًا بشكل منتظم.

يكون فرط الإماهة أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الوظيفة الكلوية، مثل المصابين بالقلب والكلى والكبد، أو بين الأطفال الخدج الذين لا تكون الكلى ناضجتهم لديهم بشكل كامل.كما يمكن لبعض الأدوية، مثل بعض مضادَّات الاكتئاب، أن تُسبب فرط الإماهة عند الأشخاص المعرضين للإصابة.

كما قد ينجم فرط الإماهة عن مُتلازمة فرط إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول.في هذه المُتلازمة، تقوم الغُدَّة النُّخامِيَّة بإفراز كميات كبيرة من هرمون الفازوبريسين (الهرمون المضاد للإدرار)، مما يؤدي إلى تحفيز الكلى على احتباس السوائل رغم عدم وجود حاجة له.

هل تعلم...

أعراض فرط الإماهة تكون خلايا الدماغ الأكثر عرضة للتضرر بسبب فرط الإماهة وانخفاض مستويات الصوديوم في الدم.عندما يحدث فرط الإماهة ببطء ويكون بسيطًا أو متوسطًا، فيكون لدى خلايا الدماغ الوقت الكافي للتكيف، وبالتالي لا تظهر سوى أَعرَاض خفيفة (إن ظهرت أساسًا)، مثل التشتت والخمول.عندما يحدث فرط الإماهة بسرعة، فقد يعاني المريض من تقيُّؤ وصعوبة في التوازن.أما إذا تفاقم فرط الإماهة، فقد يعاني المريض من التَّخليط الذهنِي، أو الاختِلاجَات، أو الغيبوبة. إذا حدث فرط الإماهة وكان حجم الدَّم ضمن الحدود الطبيعية، فغالبًا ما ينتقل الماء الفائض إلى الخلايا، ولا يحدث تورم الأنسجة edema.أما إذا ازداد حجم الدَّم، فقد تتراكم السوائل في الرئتين والساقين.

تشخيص فرط الإماهة فحص الطبيب

اختبارات الدَّم والبول يحاول الأطباء التفريق بين فرط الإماهة (وجود الكثير من الماء) وزيادة حجم الدم، وذلك من خلال فحص الشخص للتحري عن زيادة الوزن ووجود علامات للوذمة، وإجراء اختبارات للدم والبول للتحقق من مستويات الكهارل.