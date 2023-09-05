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نقص فوسفات الدَّم (مستوى منخفض من الفوسفات في الدَّم) Hypophosphatemia

حسبJames L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
تمت مراجعته صفر 1445

عند حدوث نقص فوسفات الدَّم، يكون مستوى الفوسفات في الدَّم شديد الانخفاض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).

الفوسفات أحدُ كهارل الجسم والتي هي المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكنَّ معظم كمية الفوسفات الموجودة في الجسم تكون غير مشحونة.

يمكن أن يكون نقص فوسفات الدَّم

  • حاداً

  • مزمنًا.

نقص فوسفات الدَّم الحاد

في حالة نقص فوسفات الدم الحاد ، ينخفض مستوى الفوسفات في الدم فجأة بشكل خطير.ونتيجةً لاستعمال الجسم لكميَّاتٍ كبيرةٍ من الفوسفات خلال فترات التعافي من اضطراباتٍ معينة، فقد يحدث نقص فوسفات الدَّم الحاد عند الأشخاص الذين يتعافون من الحالات التالية:

قد يؤدي هذا الانخفاض المفاجئ في مستوى الفوسفات إلى اضطراب نظم القلب وحتى الموت.

نقص فوسفات الدَّم المزمن

عندَ الإصابة بنقص فوسفات الدَّم المزمن، يصبح مستوى فوسفات الدَّم منخفضًا مع مرور الوقت.يحدث نقص الفوسفات المزمن نتيجة طرح الكثير من الفوسفات عادةً.وتشتمل الأَسبَابُ على ما يلي:

  • فرط نشاط جارات الدرق

  • الإسهال المزمن

  • استعمال مدرَّات البول لفترة طويلة

  • استعمال كميَّات كبيرة من مضادَّات الحموضة المحتوية على الألومنيوم لفترة طويلة

  • استعمال كميَّات كبيرة من الثيوفيلين (يُستَعمل في معالجة الربو)

أعراض نقص فوسفات الدم

يقتصر ظهورُ الأعراض على الحالات التي يصبح فيها مستوى الفوسفات في الدَّم شديد الانخفاض.يحدث ضَعفٌ في العضلات، يتبعه حدوث ذهولٍ ثمَّ غيبوبة والوفاة.

في نقص فوسفات الدَّم المزمن البسيط، يمكن للعظام أن تَضعُف، ممَّا يؤدي إلى الشعور بآلامٍ في العظام وحدوث كسور.وقد يصبح الأشخاصُ ضعافًا ويفقدون شهيَّتهم.

تشخيص نقص فوسفات الدم

  • قياس مستويات الفوسفات في الدَّم

يجري تشخيص نقص فوسفات الدَّم عندما تُظهِر اختبارات الدَّم وجود انخفاضٍ في مستويات الفوسفات في الدَّم.يقوم الأطباء بإجراء اختباراتٍ أخرى لتحديد السبب إذا لم يكن واضحًا بسهولة.

علاج نقص فوسفات الدم

  • زيادة كمية الفوسفات المُتناولة

إيقاف استعمال الأدوية التي تُقلِّل من مستوى الفوسفات.

إذا كان نقصُ فوسفات الدَّم بسيطًا ولا يُسبِّبُ أيَّة أعراض، فقد يساعد شرب الحليب القليل أو الخالي من الدَّسم، والذي يُوفر كميَّةً كبيرةً من الفوسفات.أو يمكن للأشخاص استعمال الفوسفات عن طريق الفم، ولكنَّ القيام بذلك يُسبِّبُ الإسهال عادةً.

وإذا كان نقصُ فوسفات الدَّم شديدًا جدًّا، أو إذا تعذُّر استعمال الفوسفات عن طريق الفم، فإنَّه يمكن إعطاء الفوسفات عن طريق الوريد (وريديًّا).

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.