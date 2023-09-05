نقص فوسفات الدَّم (مستوى منخفض من الفوسفات في الدَّم) Hypophosphatemia

عند حدوث نقص فوسفات الدَّم، يكون مستوى الفوسفات في الدَّم شديد الانخفاض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).

الفوسفات أحدُ كهارل الجسم والتي هي المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكنَّ معظم كمية الفوسفات الموجودة في الجسم تكون غير مشحونة.

يمكن أن يكون نقص فوسفات الدَّم

حاداً

مزمنًا.

نقص فوسفات الدَّم الحاد في حالة نقص فوسفات الدم الحاد ، ينخفض مستوى الفوسفات في الدم فجأة بشكل خطير.ونتيجةً لاستعمال الجسم لكميَّاتٍ كبيرةٍ من الفوسفات خلال فترات التعافي من اضطراباتٍ معينة، فقد يحدث نقص فوسفات الدَّم الحاد عند الأشخاص الذين يتعافون من الحالات التالية: نقص التغذية الشديد (بما في ذلك التجويع)

الحُماض الكيتوني السُّكَّري

حالة شديدة من اضطراب استعمال الكحول

الحُروقُ الشَّديدة قد يؤدي هذا الانخفاض المفاجئ في مستوى الفوسفات إلى اضطراب نظم القلب وحتى الموت.

نقص فوسفات الدَّم المزمن عندَ الإصابة بنقص فوسفات الدَّم المزمن، يصبح مستوى فوسفات الدَّم منخفضًا مع مرور الوقت.يحدث نقص الفوسفات المزمن نتيجة طرح الكثير من الفوسفات عادةً.وتشتمل الأَسبَابُ على ما يلي: فرط نشاط جارات الدرق

الإسهال المزمن

استعمال مدرَّات البول لفترة طويلة

استعمال كميَّات كبيرة من مضادَّات الحموضة المحتوية على الألومنيوم لفترة طويلة

استعمال كميَّات كبيرة من الثيوفيلين (يُستَعمل في معالجة الربو)

أعراض نقص فوسفات الدم يقتصر ظهورُ الأعراض على الحالات التي يصبح فيها مستوى الفوسفات في الدَّم شديد الانخفاض.يحدث ضَعفٌ في العضلات، يتبعه حدوث ذهولٍ ثمَّ غيبوبة والوفاة. في نقص فوسفات الدَّم المزمن البسيط، يمكن للعظام أن تَضعُف، ممَّا يؤدي إلى الشعور بآلامٍ في العظام وحدوث كسور.وقد يصبح الأشخاصُ ضعافًا ويفقدون شهيَّتهم.

تشخيص نقص فوسفات الدم قياس مستويات الفوسفات في الدَّم يجري تشخيص نقص فوسفات الدَّم عندما تُظهِر اختبارات الدَّم وجود انخفاضٍ في مستويات الفوسفات في الدَّم.يقوم الأطباء بإجراء اختباراتٍ أخرى لتحديد السبب إذا لم يكن واضحًا بسهولة.