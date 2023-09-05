نقصُ مغنيزيوم الدَّم (مستوى منخفض من المغنيزيوم في الدَّم) Hypomagnesemia

عند الإصابة بنقص مغنيزيوم الدَّم، يكون مستوى المغنيزيوم في الدَّم شديد الانخفاض.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).
يُعدُّ المغنيزيوم أحد كهارل الجسم، والتي هي المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكنَّ الجزء الأكبر من المغنيزيوم الموجود في الجسم يكون غيرَ مشحونٍ ومرتبطًا بالبروتينات أو مُخزَّنًا في العظام.ورغم أنَّ الدَّم يحتوي على كميَّة زهيدة من المغنيزيوم، إلَّا أنَّ وجود بعضها مازال ضروريًّا لأداء الأعصاب والعضلات لوظائفها بشكلٍ طبيعي ولتطوُّر العظام والأسنان.أمَّا بالنسبة للبالغين الأصحاء، فيتراوح المدخول اليومي الموصى به من المغنيزيوم بين 350 إلى 420 ملليغرام.
أسباب نقص مغنيزيوم الدَّم
يصبح مستوى المغنيزيوم منخفضًا عادةً نتيجة تناول الشخص لكميَّاتٍ أقل (بسبب المجاعة غالبًا) أو لعجز الأمعاء عن امتصاص العناصر الغذائيَّة بشكلٍ طبيعي (تسمَّى الحالة سوء الامتصاص).إلَّا أنَّ نقص مغنيزيوم الدَّم يحدث في بعض الأحيان نتيجة طرح الكلى أو الأمعاء للكثير من المغنيزيوم.
كما قد ينجم نقص مغنيزيوم الدَّم عمَّا يلي:
تناول كميات كبيرة من الكحول (شائع)، ممَّا يُقلِّلُ كميَّة الطعام المُتناوَلة (وبذلك المغنيزيوم) ويزيد من طرح المغنيزيوم
الإسهال الطويل الأمد (شائع)، ممَّا يزيد من إفراز المغنيزيوم
المستويات المرتفعة من الألدوستيرون أو الفازوبريسين (هرمون مضاد للإدرار) أو هرمونات الغُدَّة الدرقية، مما يزيد من إفراغ المغنيزيوم
العقاقير التي تزيد من طرح المغنيزيوم، بما فيها مُدرَّات البول والأمفوتريسين بي المُضادّ للفطريَّات، والمُعالجة الكِيميائيَّة بالسيسبلاتين
الاستخدام المزمن لمثبطات مضخة البروتون (أدوية محددة يمكنها تقليل حمض المعدة)
الإرضاع الطبيعي، الذي يزيد الحاجة إلى المغنيزيوم
أعراض نقص مغنيزيوم الدَّم
قد يؤدي نقصُ مغنيزيوم الدَّم إلى حدوث غثيان وقيء ونعاس وشعور بالضَّعف وتغيُّرات في الشَّخصية وتشنُّجات عضليَّة ورُعاش ونَقص في الشَّهية.إذا كان نقصُ المغنيزيوم الدَّم شديدًا فإنَّه قد يتسبَّبُ في حدوث اختِلاجَات، وخصوصًا عند الأطفال.
تشخيصُ نقص مغنزيوم الدم
قياس مستوى المغنيزيوم في الدَّم
يعتمد التَّشخيص عادةً على اختبارات الدَّم التي تُشير إلى أنَّ مستوى المغنيزيوم منخفضٌ.كما قد يوجد نقصٌ في كالسيوم وبوتاسيوم الدَّم.
قد يكون من الضروري إجراء اختبارات أخرى لتحديد سبب نقص مغنزيوم الدم.
علاج نقص مغنيزيوم الدَّم
المغنيزيوم
يُستَعملُ المغنيزيوم عن طريق الفم عندما يتسبَّب النَّقص في ظهور أعرَاض أو يكون مستمرًّا.يُستَعملُ المغنيزيوم عند جميع الأشخاص الذين لديهم اضطراب استعمال الكحول.
إذا كان مستوى المغنيزيوم شديد الانخفاض بحيث يتسبَّب في ظهور أعراضٍ شديدةٍ أو عند تعذُّر استعمال الأشخاص للمغنيزيوم عن طريق الفم، فإنَّه يُستَعملُ عن طريق الحقن في العضلات أو الوريد.
وعندَ مُعالَجَة نقص مغنيزيوم الدَّم، فإنَّه ينبغي على الأطباء أيضًا تصحيح مستويات الكهارل أو الكهارل الأخرى، مثل نقص الكالسيوم ونقص البوتاسيوم.
تُعالج الحالات المستبطنة التي قد تُسبِّبُ نقص مغنيزيوم الدَّم.