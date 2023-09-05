نقصُ مغنيزيوم الدَّم (مستوى منخفض من المغنيزيوم في الدَّم) Hypomagnesemia

المغنيزيوم

يُستَعملُ المغنيزيوم عن طريق الفم عندما يتسبَّب النَّقص في ظهور أعرَاض أو يكون مستمرًّا.يُستَعملُ المغنيزيوم عند جميع الأشخاص الذين لديهم اضطراب استعمال الكحول.

إذا كان مستوى المغنيزيوم شديد الانخفاض بحيث يتسبَّب في ظهور أعراضٍ شديدةٍ أو عند تعذُّر استعمال الأشخاص للمغنيزيوم عن طريق الفم، فإنَّه يُستَعملُ عن طريق الحقن في العضلات أو الوريد.

وعندَ مُعالَجَة نقص مغنيزيوم الدَّم، فإنَّه ينبغي على الأطباء أيضًا تصحيح مستويات الكهارل أو الكهارل الأخرى، مثل نقص الكالسيوم ونقص البوتاسيوم.

تُعالج الحالات المستبطنة التي قد تُسبِّبُ نقص مغنيزيوم الدَّم.