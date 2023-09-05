نقصُ صوديوم الدَّم (انخفاض مستوى الصوديوم في الدَّم)

يحدث نقص صوديوم الدَّم عندما يحتوي الجسم على كميَّةٍ قليلةٍ جدًّا من الصوديوم مقارنةً بكميَّة السَّائِل التي تحتويه.وقد يكون الجسم محتويًا على كميَّةٍ كبيرةٍ جدًّا أو قليلةٍ جدًّا أو طبيعيَّة من السائل؛إلَّا أنَّ الصوديوم يكون محلولًا في جميع الحالات؛فمثلًا، يفقد الأشخاص الذين يعانون من القيء أو الإسهال الشديدين الصوديوم.إذا جرى استبدال السائل الذي فقدوه بالماء فقط ، يكون الصوديوم قد تمدَّد.

ويمكن لاضطراباتٍ، مثل أمراض الكلى (كالتهاب كبيبات الكلى)، واضطرابات أخرى( مثل تشمُّع الكبد وفشل القلب) أن تدفعَ الجسمَ إلى احتباس الصوديوم والسوائل.تكون نسبة السَّائِل التي يحتفظ بها الجسم أكبر من كميَّة الصوديوم التي جرى الاحتفاظ بها، ممَّا يعني أنَّ الصوديوم مُمدَّد.

يمكن أن تؤدي حالاتٌ مُعيَّنة إلى شرب الأشخاص لكميَّاتٍ كبيرةٍ من الماء (العُطاش)، والتي قد تُسهم في حدوث نقص صوديوم الدَّم.

وتُعدُّ مُدرَّاتُ البول الثيازيدية (التي تسمى حبوب الماء في بعض الأحيان) أحد الأَسبَاب الشائعة لحدوث نقص صوديوم الدَّم.تؤدِّي هذه الأدوية إلى زيادة طرح الصوديوم ممَّا يزيد من طرح الماء.تكون مُدرَّات البول الثيازيديَّة جيدة التحمل عادةً ولكنَّها قد تُسبِّبُ حدوث نقصٍ في صوديوم الدَّم عند الأشخاص المُعرَّضين لانخفاض الصوديوم، وخصوصًا البالغين الأكبر سنًا.