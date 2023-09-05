لمحة عامة عن دور المغنيزيوم في الجسم

المغنيزيوم هو أحد كهارل الجسم و التي هي معادن تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكن الغالبية العظمى من مغنيزيوم الجسم تكون غير مشحونة ومرتبطة ببروتينات أو مُخزَّنة في العظام.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل).

تحتوي العظام على حَوالى نصف كمية المغنيزيوم في الجسم.ويحتوي الدَّم على كميَّةٍ زهيدةٍ منه.يكون وجود المغنيزيوم ضروريًّا لتشكيل العظام والأسنان ولوظيفة الأعصاب والعضلات الطبيعيَّة.تعتمد الكثير من إنزيمات الجسم على المغنيزيوم حتى تقوم بوظائفها بشكلٍ طبيعي.كما يرتبط المغنيزيوم باستقلاب الكالسيوم والبوتاسيوم.للحفاظ على مستوى طبيعي من المغنزيوم في الدم، يحتاج البالغون إلى استهلاك 310 إلى 420 ميلليغرام من المغنزيوم يومياً.

ويعتمد مستوى المغنيزيوم في الدَّم بشكلٍ كبيرٍ على طريقة حصول الجسم على المغنيزيوم من الطعام وعلى طرحه في البول والبراز، ويعتمد بشكلٍ أقل على مخزون الجسم الكُلِّي من المغنيزيوم.يمكن أن يصبح مستوى المغنيزيوم في الدَّم