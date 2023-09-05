لمحة عامة عن دور الكالسيوم في الجسم

الكالسيوم هو أحد كهارل الجسم والتي هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند انحلالها في سوائل الجسم مثل الدَّم، إلا أنَّ معظم الكالسيوم الموجود في الجسم لا يحمل شحنة كهربائية.(انظر أيضًا نظرة عامة على الإلكتروليتات).

يجري تخزين نَحو 99٪ من كالسيوم الجسم في العظام، ولكنَّ الخلايا (وخاصة الخلايا العضلية) والدَّم تحتويان على الكالسيوم أيضًا.الكالسيوم ضروري لما يلي:

تشكيل العظام والأسنان

تقلُّص العضلات

قيام الكثير من الإنزيمات بوظائفها بشكل طبيعي

تجلط الدَّم

نظم القلب الطبيعي

يقوم الجسم بضبط كمية الكالسيوم في الخلايا والدَّم بشكلٍ دقيق.يقوم الجسم بتحريك الكالسيوم من العظام إلى الدَّم بحسب الحاجة للمحافظة على مستوى ثابت من الكالسيوم في الدَّم.يؤدي عدم تناول كمية كافية من الكالسيوم إلى سحب كمية كبيرة جدًا من الكالسيوم من العظام ممَّا يؤدي إلى إضعافها.تخلخل العظام (هشاشة العظام)، وهو انخفاض في كثافة العظام يمكن أن يؤدي إلى الكسور العظمية.وللحفاظ على مستوى طبيعي من الكالسيوم في الدَّم دون إضعاف العظام، يحتاج البالغون إلى تناول ما لا يقل عن 1,000 إلى 1,300 ملغ من الكالسيوم يوميًّا.يُعد الفيتامين D ضروريًا للمساعدة على امتصاص الكالسيوم.ينبغي أن يستهلك البالغون 600 وحدة من فيتامين D في اليوم (أو 800 وحدة بالنسبة لكبار السن).

ويجري تنظيمُ مستوى الكالسيوم في الدَّم بشكلٍ رَئيسيَ من قبل اثنين من الهرمونات: هرمون جارات الغُدَّة الدرقية والكالسيتونين.

هرمون الدُّريقيَّة

كالسيتونين calcitonin

يجري إنتاج هرمون جارات الغُدَّة الدرقية من قبل جارات الغُدَّة الدرقية الأربع التي تقع في محيط الغُدَّة الدرقية في الرقبة.عندما ينخفض مستوى الكالسيوم في الدَّم، تقوم جارات الغُدَّة الدرقية بإنتاج المزيد من هرمون جارات الغُدَّة الدَّرقيَّة.بينما عندما يزداد مستوى الكالسيوم في الدَّم، فإنَّ إنتاج جارات الغُدَّة الدرقية من الهرمون يتراجع.يقوم هرمون جارات الغُدَّة الدرقية بما يلي:

تنشيط تحرير الكالسيوم من العظام إلى الدَّم

دفع الكلى إلى طرح كمية أقل من الكالسيوم في البول

تنشيط امتصاص السبيل الهضمي لكمية أكبر من الكالسيوم

دفع الكلى إلى تنشيط فيتامين D الذي يُمكِّن السبيل الهضمي من امتصاص المزيد من الكالسيوم

يجري إنتاج الكالسيتونين من قبل خلايا الغُدَّة الدرقية؛حيث يقوم بخفض مستوى الكالسيوم في الدَّم من خلال إبطاء تفكك العظام، ولكن بشكل محدود.

يُسمى وجودُ كمية زهيدة من الكالسيوم في الدَّم بنقص كالسيوم الدَّم؛ ويسمى وجود الكثير من الكالسيوم في الدَّم بفرط كالسيوم الدَّم.ويسمّى وجود الكثير من الكالسيوم في الدَّم بفرط كالسيوم الدَّم.