لمحة عامة عن دور الفوسفات في الجسم

الفوسفور هو عنصرٌ يمارس دورًا هامًّا في الجسم.تتَّحد كامل كميَّة الفوسفور الموجودة في الجسم تقريبًا مع الأكسجين، مُشكِّلةً الفوسفات.الفوسفات هو أحد كهارل الجسم والتي هي المعادن التي تحمل شحنة كهربائية عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكن معظم كمية الفوسفات الموجودة في الجسم تكون غير مشحونة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل).

تحتوي العظام على حَوالي 85٪ من فوسفات الجسم.ويتوضَّع الباقي بشكلٍ رئيسي داخل الخلايا، حيث يُشارك في إنتاج الطاقة.

يُعدُّ الفوسفات ضروريًّا لتشكيل العظام والأسنان.كما يُستَعملُ في بناء الكثير من المواد الهامة، بما فيها تلك التي تستعملها الخلية من أجل الطاقة وأغشية الخلايا والحَمضُ الرِّيبِيُّ النَّوَوِي المَنزُوع الأكسِجين (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين).

يحصل الجسمُ على الفوسفات من الطعام.تشتمل الأطعمة الغنيَّة بالفوسفات على الحليب وصفار البيض والشوكولاتة والمشروبات الخفيفة.للحفاظ على مستوى طبيعي من الفوسفات في الدم، يحتاج البالغون إلى استهلاك 700 ملليغرام يوميًا.

يُطرح الفوسفات من الجسم عن طريق البول وأحيانًا عن طريق البراز.تختلف كميةُ الفوسفات المطروحة عبر البراز باختلاف الكميَّة غير المُمتصَّة منه من الطعام.

يمكن أن يكون مستوى الفوسفات في الدَّم