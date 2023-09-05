لمحة عامة عن دور البوتاسيوم في الجسم

البوتاسيوم هو أحد كهارل الجسم، والتي هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند انحلالها في سوائل الجسم مثل الدَّم.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل).

يتوضَّع معظمُ بوتاسيوم الجسم داخل الخلايا.يكون وجود البوتاسيوم ضروريًّا لسير العمل الطبيعي للخلايا والأعصاب والعضلات.

يجب أن يحافظ الجسم على مستوى البوتاسيوم في الدَّم ضمن نطاقٍ ضيِّق.ويمكن أن يكون لارتفاع مستوى بوتاسيوم الدَّم الشديد (فرط بوتاسيوم الدَّم) أو انخفاضه الشديد (نقص بوتاسيوم الدَّم) عواقب وخيمة، مثل حدوث اضطراب في نَظم القلب أو حتى توقُّف القلب (السكتة القلبية).يمكن للجسم استعمال خزَّانٍ كبيرٍ من البوتاسيوم المُخزَّن داخل الخلايا للمساعدة على الحفاظ على مستوى ثابت من البوتاسيوم في الدَّم.

هل تعلم...

يحافظ الجسم على المستوى الصحيح للبوتاسيوم من خلال التنسيق بين كمية البوتاسيوم المُستَهلَكة مع الكمية المفقودة.يجري تناول البوتاسيوم من خلال الطعام والشرابات المحتوية على الكهارل (بما فيها البوتاسيوم) ويُفقَدُ بشكلٍ رئيسيٍّ من خلال البول.كما يَجرِي فقدُ بعض البوتاسيوم من خلال السبيل الهضمي والعَرَق.يمكن للكلى السليمة ضبط طرح البوتاسيوم لتتناسب مع تغيُّرات الاستهلاك.

تُؤثِّرُ بعضُ الأدوية وبعض الحالات في حركة البوتاسيوم داخل وخارج الخلايا، مما يؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ في مستوى البوتاسيوم في الدَّم.