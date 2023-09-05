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فرطُ مغنيزيوم الدَّم (مستوى مرتفع من المغنيزيوم في الدَّم) Hypermagnesemia

حسبJames L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
تمت مراجعته صفر 1445

عند الإصابة بفرط مغنيزيوم الدَّم، يكون مستوى المغنيزيوم في الدَّم شديد الارتفاع.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكهارل ولمحة عامة عن دور الصوديوم في الجسم).

المغنيزيوم هو أحد كهارل الجسم، و التي هي المعادن التي تحمل شحنةً كهربائيَّةً عندما تنحلُّ في سوائل الجسم مثل الدَّم، ولكنَّ الجزء الأكبر من المغنيزيوم الموجود في الجسم يكون غيرَ مشحونٍ ومرتبطًا بالبروتينات أو مُخزَّنًا في العظام.تحتوي العظام على معظم المغنيزيوم الموجود في الجسم.وتدور كمية زهيدة من المغنيزيوم في الدَّم.

يُعدُّ فرط مغنزيوم الدَّم من الحالات غير الشائعة.ولا يحدث عادة إلا عندما يُعطى الذين يعانون من الفشل الكلوي أملاح المغنيسيوم (إبسوم Epsom) أو يتناولون الأدوية التي تحتوي على المغنيسيوم (مثل بعض مضادات الحموضة أو المسهلات).

قد يتسبَّب فرط مغنيزيوم الدَّم في حدوث ما يلي:

  • ضَعف العضلات

  • انخفاض ضغط الدَّم

  • تنفُّس ضعيف

عندما يكون فرط مغنيزيوم الدَّم شديدًا، فقد يؤدي إلى توقُّف القلب عن الخفقان.

يعتمد التَّشخيصُ على اختبارات الدَّم التي تشير إلى أنَّ مستوى المغنيزيوم مرتفعٌ.

علاج فرط مغنزيوم الدم

  • غلوكونات الكالسيوم

  • مدرات البول

يُعطى الأشخاص الذين يعانون من فرطٍ شديدٍ في مغنيزيوم الدَّم غلوكونات الكالسيوم عن طريق الوريد (وريديًّا) لتثبيط التأثيرات السمية لزيادة مستويات المغنزيوم.

يمكن استعمالُ مُدرَّات البول، وهي أدوية تدفع الكلى إلى طرح المزيد من السائل (وخصوصًا إذا استُعمِلَت عن طريق الوريد)، لزيادة طرح الكلى للمغنيزيوم.ولكن، إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل جيد أو إذا كان فرط مغنيزيوم شديدًا، فإنَّه من الضروري عادةً إجراء غَسلٍ للكلى.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.