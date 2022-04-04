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HealthDay
الحياة الصحية

تأثيرات الشيخُوخة في الجهاز الغدِّي الصمَّاويّ

حسبJohn E. Morley, MB, BCh, Saint Louis University School of Medicine
تمت مراجعته رمضان 1443

    يتكوَّن الجهاز الغدي الصمَّاويّ من مجموعةٍ من الغُدَد والأعضاء التي تُنظِّمُ وتضبط العديد من وظائف الجسم عن طريق إنتاج وإفراز الهرمونات،والهرمونات هي مواد كيميائيَّة تُؤثِّرُ في نشاطِ جزء آخر من الجسم،وتعمل الهرمونات في الأساس كمراسيل لضبط وتنسيق الأنشطة في مختلف أنحاء الجسم.(انظر أيضًا الغُددّ الصماويَّة).

    تنخفِضُ مُستويات مُعظَم الهرمونات مع الشيخُوخة، ولكن تبقى بعض الهرمونات في مُستويات تكون مُشابهةً لتلك الموجودة لدى البالغين اليافعين، وحتى إنَّ بعضها يزداد،وحتَّى عندما لا تتراجع مُستويات الهرمونات، تضعُف وظيفة الغدد الصمَّاوية مع التقدُّم في العُمر بشكلٍ عام، وذلك لأنَّ مُستقبلات الهرمون تُصبِحُ أقل حساسيَّة.

    نذكر من الهرمُونات التي تتناقص مستوياتها مع التقدم في السن

    عند النِّساء، تنخفض مستويات الإستروجين بالتزامن مع الدخول في سنّ اليأس.أمَّا بالنسبة إلى الرِّجال، فتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون تدريجيًا عادة.وقد يُؤدِّي انخفاض مستويات هرمون النمو إلى تراجع كتلة وقوَّة العضلات.قد يُمارِسُ انخفاض مستويات هرمون الميلاتونين دورًا مهمًّا في ضعف النَّظم اليوماويّ circadian rhythms الطبيعيّ مع الشيخُوخة.

    تنطوي الهرمونات التي تبقى من دون تغيير عادة، أو تنخفض مستوياتها بشكلٍ بسيطٍ على:

    • الكورتيزول

    • الأنسولين

    • هرمونات الغدَّة الدرقية

    تنطوي الهرمونات التي قد تزداد مُستوياتها على:

    • الهرمون المُنبِّه للجريب

    • الهرمون المُلوتِن

    • هرمون جارات الدرق

    يمكن لبعض التغيُّرات الهُرمونِيَّة المرتبطة بالعمر أن تؤثر في نوعية الحياة أو تُسبِّب أعراضًا مزعجة (مثل الهبَّات الساخنة).جرت مناقشة العلاج بالإستروجين والبروجستيرون عند النساء في سن اليأس في فصل بعنوان سن اليأس.وجرت مُناقشة العلاج التعويضيّ بهرمون التستوستيرون عند الرجال كبار السنّ في فصلٍ بعنوان تأثيرات الشيخُوخة في الجهاز التناسليّ عند الذكور.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.