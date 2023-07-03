لمحة عامة عن التوازُن الحمضيّ القاعِديّ

إن أحد الأجزاء الهامة من الصحة هو الحفاظ على درجة طبيعية من الحموضة أو القلوية في الدم.ويُشير مقياس باهاء الدَّم إلى حُموضة أو قلويَّة أيّ محلول، بما في ذلك الدَّم.يتراوح مقياس باهاء الدَّم بين 0 (حُموضة قويَّة) إلى 14 (قلويَّة أو قاعديَّة قويَّة)،ويكون باهاء الدَّم بدرجة 7.0 في منتصف هذا المقياس مُحايداً.يكُون الدَّم قاعدياً بعض الشيء بشكلٍ طبيعيّ، مع مجال طبيعيّ لباهاء الدَّم يتراوح بين حوالى 7.35 إلى 7.45.يُحافِظُ الجسم عادةً على باهاء الدَّم قريباً من 7.40.

يَقوم الطبيب بتقييم التوازن الحمضي القاعدي عند الشخص عن طريق قياس باهاء الدَّم ومُستويات ثاني أكسيد الكربون (حمض) والبيكربونات (قاعدة) في الدَّمِ.

تزدادُ حموضة الدم عندما:

يرتفعُ مستوى المركَّبات الحمضيَّة في الجسم (من خلال زيادة مدخولها أو إنتاجها أو التقليل من التخلُّص منها)

ينخفض مستوى المركبات القاعديَّة في الجسم (من خلال التقليل من مدخولها أو إنتاجها أو الزيادة في التخلُّص منها)

قلوية الدم يزيد عندما ينخفض مستوى الحمض في الجسم أو عندما يرتفع المستوى القاعدي (القلوي).

ضبط التوازن الحمضيّ القاعديّ تجري الإشارَة إلى مُوازنة الجسم بين الحموضة والقلوية بالتوازُن الحمضي القاعدي، ويجري ضبط التوازن القاعديّ الحمضيّ بشكلٍ دقيقٍ وذلك لأنَّ مُجرَّد انحرافٍ بسيط عن المعدَّل الطبيعيّ يُمكن أن يُؤثِّر في العديد من الأعضاء بشكلٍ شديدٍ.يستخدم الجسم آليات مُختلفة لضبطِ التوازن الحمضي القاعدي في الدم،وتنطوي هذه الآليات على: الرئتين

الكُلَى

النُّظم الدَّارئة buffer systems دَور الرئتين تنطوي واحدة من الآليات التي يستخدمها الجسم لضبط باهاء الدَّم على إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الرئتين،ويُعدُّ ثاني أكسيد الكربون الذي هُو حمضيّ بشكلٍ خفيفٍ، من الفضلات التي تنتج عن استقلاب الأكسجين والمواد المُغذية (وهو ما تحتاجُ إليه كل الخلايا)، وهكذا يجري إنتاجه من قبل الخلايا بشكلٍ مستمرّ.ثمَّ يمرُّ من الخلايا إلى الدَّم.وينقل الدَّم هذا الغاز إلى الرئتين حيث يخرج منهما عند الزفير.عندما يتراكم ثاني أكسيد الكربون في الدَّم، يزداد باهاء الدَّم (تزداد الحُموضة)، ويقُوم الدماغ بتنظيم كمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرج عند الزفير عن طريق ضبط سرعة وعُمق التنفُّس (التَّهوية).تزداد كمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرج عند الزفير، وبالتالي باهاء الدَّم، عندما يُصبِحُ التنفُّس أسرَع وأعمق،وعن طريق ضبط سرعة وعمق التنفُّس، يتمكَّن الدماغُ والرئتان من تنظيم باهاء الدَّم دقيقةً بدقيقةً. دَور الكلى تستطيعُ الكُلى التأثير في باهاء الدَّم عن طريق إفراز الأحماض أو القواعد الزائدة،حيث تمتلك الكُلى شيئًا من القُدرة على تعديل كمية الحمض أو القاعدة التي يجري إفرازها، ولكن نظرًا إلى أنَّ الكلى تقرم بمثل هذه التعديلات بشكلٍ أبطأ من الرئتين، يحتاجُ هذا التعويض إلى أيام عديدة. النُّظُم الدَّارئة هناك آلية أخرى لضبط باهاء الدَّم تنطوي على استخدام النُّظُم الكيميائيَّة الدارئة، وهي تُؤمِّنُ الوِقايةَ من التحولات المفاجئة في الحموضة والقلوية.النُّظم الدارئة هي توليفة من أحماض الجسم الضعيفة التي تحدث بشكلٍ طبيعيّ والقواعد الضعيفة،وتُوجَد هذه الأحماض والقواعد الضعيفة على شكل أزواج متوازنة ضمن شروط الباهاء الطبيعيّ.تعمل نُظم الباهاء الدارئة كيميائياً للتقليل من التغيُّرات في باهاء محلول إلى الحدّ الأدنى وذلك عن طريق ضبط نسب الحمض والقاعدة. ينطوي أهم نظام دارئ لباهاء الدم على حمض الكربونيك (حمض ضعيف يتشكَّل من ثاني أكسيد الكربون الذائب في الدم) وأيونات البيكربونات (القاعدة الضعيفة المتطابقة).