ورم غاستريني

الورمُ الغاسترينيّ (gastrinoma) هو ورم صماوي عصبي يُنتِجُ مستويات مرتفعة من هرمون الغاسترين الذي يُحرِّضُ المعدة على إفراز الحمض والإنزيمات، ممَّا يُسبِّبُ القرحات المِعديَّة.عادة ما يتواجد الورم الغاستريني في البنكرياس أو الإثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة).

وتنشأ الأورامُ الغاسترينية من خلايا البنكرياس التي تُفرِزُ هرمون الغاسترين.

تُشبِهُ الأعراض تلك التي تنجُم عن القرحات المعديَّة، بما في ذلك الألم البطني والنَّزف من المعدة أو الأمعاء.

وينطوي التشخيصُ على اختبارات الدَّم وفُحوصات التصوير.

تنطوي المُعالجة على استخدام أدويةٍ للتقليل من الحمضِ في المعدة، والجراحة والمُعالجة الكيميائيَّة أحيانًا.

يكون مُعدَّل النجاة مُرتفعًا إذا جرى استئصال الورم بشكلٍ كاملٍ.

الأورام الغاسترينيَّة هي نوع من الورم الصمَّاوي في البنكرياس.تكون نصف الأورام سرطانية.تكون الأورام الغاسترينية صغيرةً وتنمو ببطءٍ عادةً.

يُؤدِّي فرط كمية الغاسترين التي يُفرزها الورم الغاستريني إلى أن تُنتِج المعدة كمية كبيرة جدًا من الحمض،يمكن أن يؤدي فرط إنتاج الحمض إلى حدوث حالة تُسمى متلازمة زولينجر إليسون.قد تحدث لدى الشخص قرحات هضمية أو تظهر لديه أعراض القرحة الهضمية (مثل الألم البطني أو النزف من المعدة أو الاثناعشري [الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة]) حتى ولو لم تتشكَّل القرحة بعد.يُمكن للمضاعفات الشديدة لمُتلازمة زولينجر-إليسون أن تكون مهددة للحياة، بما في ذلك فقدان الدَّم الشديد، أو تمزُّق أو انسداد جزء من السبيل الهضمي.

ويحدث الورم الغاستريني أحيَانًا كجزء من مُتلازمة الأورام الغدِّية الصمَّاوية، وهي اضطراب وراثيّ تنشأ فيه الأورام من خلايا الغدد الصماوية المختلفة، مثل الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

أعراض الورم الغاستريني أعراض الورم الغاستريني هي نفسها أعراض الأسباب الأخرى لقرحات المعدة، بما في ذلك آلام المعدة وأحياناً خروج دم مع البراز.يكُون الإسهال عرضًا شائعًا أيضًا. في حال حدوث مضاعفات شديدة، فقد يعاني الشخص من نزف غزير في أثناء التبرز أو قيء مدمى.يمكن لفقدان الدم الشديد أن يؤدي إلى الدوخة أو الإغماء.يُسبب تمزق السبيل الهضمي ألمًا شديدًا في البطن.يُسبب الانسداد إمساكًا شديدًا (عدم خروج البراز)، وألمًا في البطن، وتقيؤًا.

تشخيص الورم الغاستريني الاختبارات الدموية

فُحوصات التصوير يشتبِهُ الطبيبُ بالورم الغاسترينيّ إذا كان الشخص يُعاني من قرحاتٍ معديَّة مُتكرِّرة، أو لديه العديد من القرحات المعديَّة التي لا تستجيب للمُعالجَات الاعتيادية للقرحة.تُعدُّ اختبارات الدَّم، للتحرِّي عن المستويات المرتفعة بشكلٍ غير طبيعيّ للغاسترين، أفضل اختباراتٍ تشخيصية يُمكن الاعتماد عليها. عندما يجري تشخيصُ الإصابة بورم غاسترينيّ عن طريق اختبارات للدم، يُحاول الأطبَّاء تحديد موضع الورم باستخدام عددٍ من طرائق التصوير، مثل التصوير المقطعيّ المُحوسَب للبطن والتصوير الوَمضانيّ scintigraphy (نوع من أنواع التصوير بالنوكليدات المُشعَّة)، والتصوير بالأمواج فوق الصوتية بالتنظير الداخليّ، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وتصوير الشرايين (صورة أشعَّة يجري أخذها بعد حقن صبغة ظليلة للأشعة في داخل شريان).ولكن، قد يكون من الصعب اكتشاف هذه الأورام لأنها صغيرة عادةً.

علاج الورم الغاستريني طرائق لتقليل مستويات حمض المعِدة

الاستئصال الجراحيّ أحيانًا

المُعالجة الكِيميائيَّة أحيانًا قد تكون الجرعات العالية من مثبطات مضخَّة البروتون، وهي أدوية تُقلِّلُ من الحمض (انظر الجدول الأدوية المُستَعملة في علاج الحموضة المعدية)، فعَّالة في التقليلِ من مُستويات الحمض والتخفيف من الأعراض مُؤقَّتًا.ولكن، إذا لم تكن هذه الأدوية فعالةً بشكلٍ كافٍ، قد تساعد حقن دواء يُسمى أوكتريوتيد. إذا كان هناك ورم واحد فقط، ولا يُعاني الشخص من حالة تُسمى مُتلازمة الأورام الغدية الصماوية المتعدّدة، يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لاستئصال الورم الغاسترينيّ عادةً.يمكن علاج حوالى 20٪ من الأشخاص المصابين بالورم الغاستريني بواسطة الجراحة. إذا كان الورم سرطانيًا وانتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم (أعطى نقائل)، فينبغي إعطاء العلاج الكيميائي.قد يساعد ذلك على تخفيف الأعراض من خلال تقليل عدد خلايا الورم ومستويات الغاسترين في الدم.