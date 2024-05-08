لمحة عامة عن الأورام المعدية المعوية والأورام العصبية الصمَّاوية في البنكرياس

أورام الغدد الصم العصبية العصبية هي تلك التي تبدأ في الخلايا العصبية الصماوية، وهي خلايا لها صفات مشابهة لكل من الخلايا العصبية والخلايا المنتجة للهرمونات.تُعد الأورام العصبية الصماوية نادرة، وقد تحدث في أي مكان تتواجد فيه الخلايا المنتجة للهرمونات.تنشأ معظم الأورام العصبية الصماوية في السبيل الهضمي أو البنكرياس.ويحدث بعضها في الرئة أو الجهاز التناسلي أو البولي.

يتكون الجهاز الهضمي من الفم، والحلق، والمريء، والمعدة، والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة (بما في ذلك الزائدة)، والمستقيم، والشرج.وظيفة الجهاز الهضمي هي استقبال الطعام، وتفكيكه، واستخلاص العناصر الغذائية منه، وامتصاصها إلى الجسم، والتخلص من الفضلات.يساعد حمض المعدة والمفرزات الهضمية المختلفة من الكبد والبنكرياس على إنجاز هذه العملية.

غالبًا ما تنشأ الأورام المعدية المعوية العصبية الصماوية المعدية في الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، والزائدة.وهي عادة ما تكون بطيئة النمو، وقد تفرز هرمونات تؤثر في وظيفة الأمعاء، وقد تكون غير سرطانية (حميدة) أو سرطانية (خبيثة).

البنكرياس هي عضو يُوجد في الجزء العُلويّ من البطن،يُنتج البنكرياس عُصارات هضمية (تتضمن الإنزيمات) وتُطرح في جهاز الهضم.يحتوي البنكرياس على أنواع مختلفة من الخلايا.تنتج هذه الخلايا المسماة بالخلايا الجزيرية (islet cells) عدة أنواع من الهرمونات، بما فيها الأنسولين، الذي يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

أورام البنكرياس الصمَّاوية العصبية هي أورامٌ تنشأ من الخلايا الجزيرية.وقد تُفرِزُ هذه الأورامُ أو قد لا تُفرِزُ هرمونات بنفسها، وقد تكون سرطانية أو غير سرطانية.

هناك نوعان من الأورام المعدية المعوية والأورام الصماوية العصبية:

وظيفيَّة

وغير وظيفيَّة

لا تُفرِزُ الأورام غير الوظيفيَّة هرمونات، وهي ليست سرطانيَّةً.ولكن، قد تسبب هذه الأورام أعراضًا من خلال انسِداد السبيل الصفراويّ أو المعى الدَّقيق والنَّزف داخل القناة الهضميَّة أو التسبُّب في حُدوث كتلة في البطن.

تُفرِزُالأورام الوظيفيَّة كميات كبيرة من هرمونٍ معين، ممَّا يُسبِّبُ أعراضًا مختلفة أو تغيرات جسدية أخرى.وتكون بعض الأورام الوظيفيَّة سرطانيَّةً.تنطوي الهرمونات التي قد يجري إفرازها ونوع أورامها على:

كما يُمكن أن يحدُث فرط في إفراز هذه الهرمونات في اضطرابٍ يُسمَّى مُتلازمة الأورام الغدِّية الصمَّاوية المتعدِّدة أيضًا.