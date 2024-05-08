الورم الغلوكاغونيّ هو ورم صماوي عصبي في البنكرياس ينتجُ هرمون الغلوكاغون الذي يرفع مستوى السكر (الغلُوكُوز) في الدَّم، ويسبب طفحاً جلدياً مُميَّزًا.

تنشأ الأورامُ الغلوكاغونية من خلايا البنكرياس التي تنتج الغلوكاغون.

وتُشبه الأَعرَاض ما يحدث عند الإصابة بالسكَّري، وهي تنطوي على نقص الوزن وفرط التبوُّل.

ينطوي التَّشخيصُ على اختبارات الدَّم وفُحوصات التصوير.

وتنطوي المعالجةُ على الجراحةِ، والمُعالجة الكيميائيَّة أحيانًا.

الغلوكاغون هو هرمونٌ يفرزه البنكرياس عادةً عندما تنخفض مستويات الغلُوكُوز في الدم.يُحرِّضُ الغلوكاغون الكبد على تفكيكِ الكربوهيدرات المخزنة لزيادة الغلُوكُوز في الدم.

الأورام الغلوكاغونيَّة هي إحدى أنواع الأورام الصمّاوية العصبية في البنكرياس.وتكون معظم الأورام الغلوكاغونيَّة سرطانيَّةً (خبيثةً).ولكنها تنمو ببطء، ويستطيع العديد من الأشخاص البقاء لمدَّة 15 عامًا أو أكثر بعدَ تشخيصِ المرض.

إنَّ متوسط العمر الذي تبدأ فيه الأَعرَاض هو 50 عامًا.وتُشكِّلُ النساء نسبة 80% تقريبًا من المصابين بالأورام الغلوكاغونيَّة.يُعاني القليل من الأشخاص من مُتلازمة الأورام الغدية الصماوية المتعدِّدة.

أعراض الورم الغلوكاغوني تُسبِّبُ المستوياتُ المرتفعة من الغلوكاغون في الدَّم نفس أعراض السكَّري، مثل نقص الوزن والتبوُّل المُتكرِّر. وبالإضافة إلى ذلك، يُوجد لدى العديد من الأشخاص المصابين بالورم الغلوكاغوني سِمات مُميَّزة لطفحٍ جلديٍّ مُزمن بلون أحمر مائل إلى البنيّ يُسمَّى الحمامى الهاجرة النَّاخرة ولسان أملس لامِع بلون برتقالي فاتح مائل إلى الأحمر.قد يؤدي الاحمرار عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة إلى احمرار الجلد أو زيادة دكنته.كما قد تُوجد شُقوق على زوايا الفم.يبدأ الطفح الجلدي، الذي يُسبِّبُ التقشُّر، في منطقة الأربيَّة (أعلى الفخذ)، ثُمَّ ينتقلُ إلى الردفينِ والساعدين واليدين والقدمين والساقين.