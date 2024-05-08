الإسهال المائيّ الشديد المُزمن هو العرض الأساسيّ للفيبوما.يتغوَّط المرضى كميَّة من البراز تتراوح بين 1,000 إلى 3,000 ميليلترٍ في اليوم، ممَّا يُسبِّب التجفافَ.وتكون شدَّة الإسهال ثابتةً عند 50% من الأشخاص، بينما تختلف شدَّته مع مرور الزمن عند البقيَّة.

يُؤدِّي الإسهالُ إلى فقدان الكثير من الأملاح الطبيعية في الجسم، ولذلك يُعاني الأشخاص غالبًا من انخفاض مُستويات البوتاسيوم في الدَّم (نقص بوتاسيوم الدَّم hypokalemia) وفرط حموضة الدَّم (الحُماض acidosis).ويُمكن أن تُسبِّب هذه التغيُّرات الخُمولَ وضعف العضلات والغثيان والتقيُّؤ وألمًا ماغصًا في البطن.كما يحدُث تبيُّغ عند بعض الأشخاص.