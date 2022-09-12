لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية

هناك نوعان من الهرمونات الدرقية:

T4: ثيروكسين thyroxine (يسمى أيضًا رباعِي يودوثيرونين tetraiodothyronine)

T3: ثلاثي يودوثيرونين triiodothyronine

T4، هو الهرمون الرئيسي الذي تنتجه الغُدَّة الدرقية، وله تأثير طفيف فقط على تسريع معدل التمثيل الغذائي (الاستقلاب) في الجسم، وقد لا يكون له تأثير يذكر.في حين يجري تحويل T4 إلى T3، وهو الهرمون الأكثر نشاطًا.يحدث تحويل T4 إلى T3 في الكبد وأنسجة الجسم الأخرى.تتحكم العديد من العَوامِل في تحويل T4 إلى T3، بما في ذلك احتياجات الجسم المختلفة بين لحظة وأخرى، ووجود أو عدم وجود أمراض.

يُحمَل معظم T4 و T3 في مجرى الدَّم بواسطة بروتين يسمى الغلُوبُولين المُرتبط بالتيروكسين thyroxine-binding globulin.يتجول القليل فقط من T4 و T3 في الدم بشكل حر.وفي الحقيقة، فإن هذا الجزء الحر من الهرمون هو الذي يكون نشيطًا.عند استخدام الهرمون الحر من قبل الجسم، يجري تحرير المزيد منه عن طريق الغلوبولين المرتبط بالتيروكسين.

ولإنتاج الهرمونين الدرقيين، تحتاج الغُدَّة الدرقية إلى عنصر اليود، وهو العنصر الموجود في الطَّعَام والماء.تقوم الغُدَّة الدرقية بتخزين اليود ومعالجته لكي تحوله إلى هرمون درقي.ومع استخدام هرمونات الغُدَّة الدرقية، يَجرِي تحرير بعض اليود الموجود في تلك الهرمونات، ثم يعود مجددًا إلى الغُدَّة الدرقية، ويعاد تدويره لإنتاج المزيد من الهرمونات الدرقية.والغريب في الأمر، أن الغُدَّة الدرقية تحرر كميات أقل من الهرمونات الدرقية فيما لو تعرضت لمستويات عالية من اليود المنقول إليها عن طريق الدم.

كما تنتج الغُدَّة الدرقية أيضًا هرمون الكالسيتونين، والذي قد يعزز من قوة العظام عن طريق المساعدة في إدخال الكالسيوم إلى العظام.