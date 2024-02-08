التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد

قٌد ينجم التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد Subacute thyroiditis عن عدوى فيروسية.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الغُدَّة الدرقية).
عادةً ما يبدأ التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بشكل مفاجئ.في هذا الاضطراب، يسبب الالتهاب تحرير كميات هائلة من هرمونات الغُدَّة الدرقية، مما يؤدي إلى فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، والذي غالبًا ما يتبعه قصور غدة درقية عابر، وأخيرا استعادة الغُدَّة الدرقية لوظيفتها الاعتيادية.
أعراض التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد
غالبًا ما يحدث التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بعد عدوى فيروسية، ويبدأ لدى معظم الأشخاص بما يشبه التهاب الحلق، إلا أنه يكون في الحقيقة ألمًا رقبيًا متوضعًا في الغُدَّة الدرقية.تصبح الغدة الدرقية مؤلمة بالجس على نحو متزايد.قد يتحول الألم من أحد جانبي الرقبة إلى الجانب الآخر، وقد ينتشر إلى الفك والأذنين، ويزداد سوءًا عندما يحرك الشخص رأسه أو عندما يبتلع ريقه.غالبًا ما يختلط تشخيص التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد في البداية مع مشاكل الأسنان أو التهابات الحلق أو الأذن.
يعاني الكثير من المصابين بالتهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بالتعب الشديد.عادة ما يصاب الشخص بحمى بسيطة (37º إلى 38º درجة مئوية]).
في البداية قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتعرق المفرط، والشعور بالدفء الزائد، ورعاش اليد (الرجفان)، والعصبية والقلق، ثم تحدث لاحقًا أعراض قصور الغدة الدرقية، بما في ذلك التعب، وزيادة الوزن، والإمساك، وجفاف الجلد والشعر، وعدم تحمل البرد.
تشخيص التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد
اختبارات وظيفة الغُدَّة الدرقية
تصوير الغُدَّة الدرقية واختبار قبط اليود المشع
يجري تشخيص التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بناء على أعراض الشخص ونتائج الفحص السريري والاختبارات الدموية لوظائف الغدة الدرقية.
في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب التفريق بين التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد وبين داء غريفز، وفي هذه الحالة يقوم الأطباء بإجراء تصوير الغُدَّة الدرقية واختبار الامتصاص.بسبب الالتهاب، تمتص الغُدَّة الدرقية القليل فقط من النشاطً الإشعاعي أو لا تمتص شيئًا منه في سياق التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد، بينما يزداد الامتصاص في سياق داء غريفز.
كما يمكن أن يُساعد تخطيط الصدى الدرقي (تصوير الغدة الدرقية بالأمواج فوق الصوتية) على تشخيص التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد.
علاج التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد
الأدوية في بعض الأحيان لتخفيف الألم والالتهاب
يتعافى معظم الأشخاص بشكل كامل من هذا النوع من التهاب الغُدَّة الدرقية.يتعافى التهاب الغُدَّة الدرقية من تلقاء ذاته في غضون بضعة أشهر، ولكنه قد يعاود في بعض الأحيان ، أو قد يُلحق الضرر في الغُدَّة الدرقية بدرجة كافية لإصابتها بقصور دائم.
يمكن للأسبرين أو غيره من الأدوية المُضادَّة للالتهابات غير الستيرويدية أن يخفف من الألم والالتهاب.إذا كانت الأعراض شديدة أو كانت الأدوية المضادة للالتهابات غير قادرة على السيطرة عليها، فقد يوصي الأطباء باستخدام الستيرويدات القشرية، مثل بريدنيزون، والذي تُخفض جرعته تدريجيًا على مدى 6 إلى 8 أسابيع.في حال التوقف عن استخدام الستيرويدات القشرية بشكل مفاجئ، فغالبًا ما تعود الأَعرَاض بشكل كامل.
إذا كانت أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية شديدة، فقد يوصي الطبيب باستخدام حاصرات بيتا.
إذا كانت أعراض قصور الغدة الدرقية شديدة أو إذا أصبح قصور الغدة الدرقية دائمًا، فقد تكون هناك حاجة إلى استعمال هرمون الغُدَّة الدرقية الصُنعي (ليفوثيروكسين levothyroxine).