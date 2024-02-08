غالبًا ما يحدث التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بعد عدوى فيروسية، ويبدأ لدى معظم الأشخاص بما يشبه التهاب الحلق، إلا أنه يكون في الحقيقة ألمًا رقبيًا متوضعًا في الغُدَّة الدرقية.تصبح الغدة الدرقية مؤلمة بالجس على نحو متزايد.قد يتحول الألم من أحد جانبي الرقبة إلى الجانب الآخر، وقد ينتشر إلى الفك والأذنين، ويزداد سوءًا عندما يحرك الشخص رأسه أو عندما يبتلع ريقه.غالبًا ما يختلط تشخيص التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد في البداية مع مشاكل الأسنان أو التهابات الحلق أو الأذن.

يعاني الكثير من المصابين بالتهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد بالتعب الشديد.عادة ما يصاب الشخص بحمى بسيطة (37º إلى 38º درجة مئوية]).

في البداية قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتعرق المفرط، والشعور بالدفء الزائد، ورعاش اليد (الرجفان)، والعصبية والقلق، ثم تحدث لاحقًا أعراض قصور الغدة الدرقية، بما في ذلك التعب، وزيادة الوزن، والإمساك، وجفاف الجلد والشعر، وعدم تحمل البرد.