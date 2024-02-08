التهاب الغُدَّة الدرقية اللمفاوي الصامت

يبدأ التهاب الغُدَّة الدرقية اللمفاوي الصامت في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة التالية للولادة.تبدأ الحالة بمرحلة من فرط نشاط الغُدَّة الدرقية وذلك عندما تتضخم الغُدَّة الدرقية دون أن يترافق ذلك بأي ألم عفوي أو ألم بالجس.ثم يتطور قصور الغدة الدرقية قبل أن تتعافى الحالة من تلقاء نفسها عادة.

في البداية، أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتعرق المفرط، والشعور بالدفء الزائد، ورعاش اليد (الرجفان)، والعصبية، والقلق.

خلال المرحلة الثانية، قد تظهر أعراض قصور الغدة الدرقية، والتي تشمل التعب، وزيادة الوزن، والإمساك، وجفاف الجلد والشعر، وعدم تحمل البرودة.