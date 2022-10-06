لمحة عامة عن ردات الفعل التحسسية

يمكن إعطاء العلاج المناعي لمسببات الحساسية ، عادةً حقن للحساسية (الحقن) ، لإزالة حساسية الأشخاص لمسببات الحساسية عندما لا يمكن تجنب بعض المواد المسببة للحساسية ، وخاصة المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء ، وتكون الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية غير فعالة.

يمكن باستخدام العلاج المناعي بالمُستأرجات منع حدوث ردات الفعل التحسسية أو الحدّ من تكرار حدوثها أو تقليل شدة النوبة التحسسية.ولكن العلاج المناعي بالمُستأرجات لا يكون فعالًا بصورة دائمة.يميل بعض الأشخاص للاستجابة للعلاج بشكل أفضل من أشخاص آخرين.

يُستخدم العلاج المناعي للحساسية في معظم الأحيان لعلاج الحساسية تجاه

غبار الطلع

عثُّ الغبار المنزلي

العفن

سم الحشرات اللاسعة

عندما يعاني الشخص من حساسية تجاه مهيج لا يمكن تجنبه، مثل سم الحشرات، فمن الممكن أن يساعد العلاج المناعي على منع التفاعلات التأقية.يُستخدم العلاج المناعي في بعض الأحيان لتدبير الحساسية تجاه وبر الحيوانات، ولكن من غير المرجح أن يكون مفيدًا في هذا الصدد.يتوفر علاج مناعي للحساسية تجاه الفول السوداني، وتجري دراسة العلاج المناعي لأنواع الحساسية الغذائية الأخرى.

لا يُستخدم العلاج المناعي في حال أمكن تجنب مسببات الحساسية، مثل الحساسية للبنسلين أو غيره من الأدوية.ولكن، إذا كان الشخص بحاجة ماسة إلى تناول الدواء الذي يتحسس منه، فقد يلجأ الطبيب إلى العلاج المناعي لإزالة الحساسية شريطة مراقبة الشخص عن كثب.

في العلاج المناعي، يجري حقن كميات صغيرة من المادة المسببة للحساسية إما تحت الجلد أو عن طريق الفم، وذلك اعتمادًا على نوع المادة المسببة للحساسية.تكون الجرعة الأولى صغيرة جدًا بحيث لا تسبب ردة فعل حتى عند الشخص المُصاب بالحساسية.إلا أن الجرعة الصغيرة تبدأ بجعل الجهاز المناعي للشخص مُعتادًا على المواد المسببة للحساسية.ثم تجري زيادة الجرعة تدريجيًا.وتكون كل زيادة صغيرة جدًّا بحيث لا يستجيب الجهاز المناعي لها.تجري زيادة الجرعة إلى أن لا يستجيب الشخص لنفس الكمية من المواد المسببة للحساسية التي سببت الأعراض في السابق.تكون هذه الجرعة هي جرعة المداومة.من الضروري التدرج في زيادة كمية المادة المهيجة للحساسية، وذلك لأن التعرض لكميات كبيرة منها في وقت قصير جدًّا قد يُسبب ردة فعل تحسسية.عادة ما تعطى الحقن مرة أو مرتين في الأسبوع حتى الوصول إلى جرعة المداومة.ثم يَجرِي إعطاء الحقن كل 2-4 أسابيع عادةً.يكون هذا الإجراء الأكثر فعالية عند الحاجة لاستمرار جرعة المداومة على مدار السنة، حتى بالنسبة للحساسية الموسمية.

وبما أن الحقن المناعية تسبب في بعض الأحيان تفاعلات تأقية خطيرة، فينبغي على الشخص البقاء في عيادَة الطَّبيب لمدة لا تقل عن 30 دقيقة بعد إعطاء الحقنة.إذا ظهرت لدى المريض ردة فعل خفيفة تجاه العلاج المناعي (مثل العطاس أو السعال، أو احمرار الوجه، أو الإحساس بالوخز، أو الحكة، أو ضيق الصدر، أو الأزيز التنفسي، أو الشرى)، فقد يُفيد استخدام أحد مضادات اليهستامين للتخلص من تلك الأعراض (مثل ديفينهيدرامين أو لوراتادين).وفي حال حدوث ردة فعل أكثر شدة، يَجرِي حقن الإبينفرين (الأدرينالين).

بدلا من ذلك، قد يَجرِي وضع جرعات من المادة المهيجة للحساسية تحت اللسان، وإبقاءها هناك لبضع دقائق، ثم ابتلاعها.تجري زيادة الجرعة تدريجيًا، كما هيَ الحال بالنسبة للحقن.تُعد تقنية العلاج المناعي تحت اللسان جديدة نسبيا، ولم يتفق العلماء على مدى تكرار إعطاء الجرعة.ولكنه يتراوح بين كل يوم إلى 3 مرات في الأسبوع.يمكن استخدام مُستخلصات غبار الطلع العشبي، أو الرجيد، أو عث الغبار المنزلي، وذلك بوضعها تحت اللسان، للمساعدة على الوقاية من التهاب الأنف التحسُّسي.

كما يُمكن إعطاء العلاج المناعي للحساسية تجاه الفول السوداني عن طريق الفم أيضًا.يتلقى الشخص الجرعات الأولى من المادة المسببة للحساسية على مدى يوم واحد في أثناء وجوده في عيادة الطبيب أو العيادة.ثم يأخذ الشخص المادة المسببة للحساسية في المنزل.في كل مرة يجري فيها زيادة الجرعة، تُعطى الجرعة الأولى من الجرعة الأعلى تحت إشراف الطبيب.

قد يستغرق العلاج المناعي بالمُستأرجات 3 سنوات كي يكتمل.قد يحتاج الأشخاص الذين يُصابون بالحساسية مرة أخرى إلى شوط أطول من العلاج المناعي (يمتد أحيانًا إلى 5 سنوات أو أكثر).