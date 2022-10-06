الوذمة الوعائية الوراثيَّة والمكتسبة

تنجم الوذمة الوعائية الوراثية (كحالة جينية) والوذمة الوعائية المكتسبة (عوز مثبطات C1 المكتسب) عن نقص أو خلل في مثبطات C1، والذي يُعد جزءًا من الجهاز المناعي.يؤدي كلا الاضطرابين إلى نوبات متكررة من التورم تحت الجلد.

الوذمة الوعائية هي تورم في الأنسجة تحت الجلد، يؤثر أحيانًا في الوجه، والحلق، والمجاري الهوائية.

تنجم معظم حالات الوذمة الوعائية عن ردة فعل تحسُّسية، ولكنها تنجم في بعض الأحيان عن اضطراب وراثي أو اضطراب آخر مثل السرطان.

وخلافًا للوذمة الوعائية الناجمة عن ردة فعل تحسُّسية، فإن الوذمة الوعائية الوراثية والوذمة الوعائية المكتسبة لا تسبب الشرى أو الحكة.

تساعد الاختبارات الدَّموية الأطباء على تشخيص الاضطراب.

يمكن لأدوية معينة أن تساعد على تخفيف الأعراض، ولكن إذا أدت الوذمة الوعائية إلى جعل البلع أو التنفُّس صعبا، فمن الضروري تقديم المُعالَجَة الفورية.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ردات الفعل التحسسية.)

الوذمة الوعائية الوراثية هي اضطراب جيني، ينجم عن نقص أو خلل في مثبطات C1.ومثبط C1 هو نوع من أنواع البروتينات التي تنتمي للنظام التكميلي، وهو جزء من الجهاز المناعي.تبدأ الأَعرَاض عادة خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة.

الوذمة الوعائية المكتسبة، هي اضطراب نادر، يختلف عن الوذمة الوعائية الوراثية.تتطور الوذمة الوعائية المكتسبة عندما تسبب بعض أنواع السرطان، مثل اللمفوما، أو اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمامية الجهازية أو التهاب الجلد والعضلات، عوزًا في مثبطات C1.تبدأ الأَعرَاض عادة في وقت لاحق في الحياة، بعد أن أن يصاب الشخص باضطراب يمكن أن يُسبب هذا العوز.

في كل من الوذمة الوعائية الوراثية والمكتسبة، قد ينجم التورم (الوذمة الوعائية) عن أحد المُهيجات التالية:

إصابة طفيفة، كما قد يحدث في أثناء معالجة سنية

عدوى فيروسية

تناول أطعمة معينة

الحمل

الأدوية التي تحتوي على الإستروجين أو ذات صلة به (مثل تاموكسيفين)

أدوية معينة لارتفاع ضغط الدم مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs)

التعرض للبرد

على الرغم من أن بعض الأطعمة والأدوية قد تحفز الوذمة الوعائية، إلا أنها ليست ردة فعل تحسُّسية تجاه هذه المواد.

يمكن للشدة النفسية، مثل تلك التي يشعر بها الشخص قبل المعالجات السنية أو العمليات الجراحية، أن تجعل الوذمة الوعائية أكثر سوءًا.

الأعراض قد يتورم الوجه، والشفتان، واللسان، وظهر اليدين أو القدمين، والأعضاء التناسلية، و/أو مناطق أخرى من الجسم.عادةً ما تكون المناطق المتورمة مؤلمة قليلًا وغير حاكة.لا تترافق الحالة بظهور شرى.عادةً ما يزول التورم في غضون 1 إلى 3 أيام. قد تتورم الأغشية المخاطية لبطانة الفم، والحلق، والمجاري التنفسية.قد يصدر المريض صوت لهاث عند استنشاق الهواء.يمكن لمثل هذا التورم أن يُؤثِّر في التنفُّس وأن يكون مهددًا للحياة.إذا ظهرت هذه الأعراض، فينبغي على الشخص مراجعة الطبيب فورًا. كما قد تتورم الأغشية المبطنة للجهاز الهضمي أيضًا.من الشائع حدوث غثيان وتقيؤ ومغص صور الوذمة الوعائية الوذمة الوعائية تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية. By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001. الوذمة الوعائية في اللسان يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية. SCIENCE PHOTO LIBRARY وذمة وعائية في الشفتين يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY الوذمة الوعائية تُظهر هذه الصورة تورمًا في الشفتين عند شخص مصاب بوذمة وعائية وراثية. By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001. الوذمة الوعائية في اللسان يعاني هذا الشخص من تورم في اللسان بسبب وذمة وعائية. SCIENCE PHOTO LIBRARY وذمة وعائية في الشفتين يعاني هذا الشخص من تورم في الشفتين بسبب الوذمة الوعائية. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

التَّشخيص الاختبارات الدموية قد يشتبه الطبيب في الوذمة الوعائية الوراثية أو المكتسبة إذا توفر كلا الشرطين التاليين: إذا كان المريض يعاني من تورم في الوجه، والشفتين، واللسان، واليدين، والقدمين، والأعضاء التناسلية، و/أو مناطق أخرى من الجسم، دون أن يترافق ذلك مع ظهور شرى.

إذا كان التورم يتكرر، دون وجود سبب واضح. كما يشتبه الأطباء بإحدى هذه الاضطرابات إذا كانت الوذمة الوعائية ناجمة عن إصابة بسيطة. إذا كان بعض أفراد الأسرة الآخرين يعانون أيضًا من هذه الأَعرَاض، فقد يشتبه الطبيب بالوذمة الوعائية الوراثية. يشخص الطبيب الوذمة الوعائية الوراثيَّة أو المكتسبة عن طريق قياس مستويات مثبطات C1 أو قياس نشاط C1 في عَيِّنَة من الدم.