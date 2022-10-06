الحساسية الفيزيائية

الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحكة، والتبقعات الجلدية، والشرى، وتورم الأنسجة تحت الجلد (وذمة وعائية).تميل الأَعرَاض إلى أن تحدث في غضون دقائق من التعرض للتحفيز الفيزيائي.

عندما يتعرض الشخص الذين يتحسس للحرارة إلى الحرارة أو يمارس نشاطًا يسبب التعرق، فقد يتطور لديه شرى صغير وحاك بشدة محاط بحلقات دائرية حمراء، وهي حالة تسمى الشرى الكوليني cholinergic urticaria.

عندما يتعرض الأشخاص الذين يعانون من حساسية للبرد إلى البرد، فقد يتطور لديهم شرى، أو ربو، أو سيلان أنفي، أو حساسية أنفية، أو وذمة وعائية.يمكن في حالات نادرة أن يحدث تفاعل تأقي شديد ومنتشر.