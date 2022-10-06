التفاعلات التحسسية المُثارة بالتمارين الرياضية

الأدوية المستخدمة في علاج الربو أو التأق

تجنب المُهيجات المحتملة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو المُثار بممارسة الرياضة، فإن الهدف من العلاج هو القدرة على ممارسة التمارين الرياضية دون الشكوى من أعراض الربو.يمكن لتحسين اللياقة البدنية أن تُساعد على تخفيف الأَعرَاض وتقليل احتمال حدوثها.كما إن استخدام نشوق دوائي من زمرة المستقبلات الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة beta-adrenergic drug (مثل تلك المستخدمة في علاج الربو) لمدة 15 دقيقة قبل البدء بممارسة التمرين الرياضي يساعد غالبًا على منع الاستجابة التحسسية.يمكن لاستنشاق الكرومولين cromolyn أن يكون مفيدًا أيضًا.

بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو، فإن تناول الأدوية التي تستخدم عادة للسيطرة على الربو غالبًا ما تمنع ظهور الأَعرَاض في أثناء ممارسة الرياضة.من شأن استخدام أدوية الربو وزيادة مدة وشدة التمارين الرياضية تدريجيًا أن يساعد بعض الأشخاص على تحمل التمرين والقيام به بدون مشاكل.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تفاعلات تأقية مُثارة بالتمارين الرياضية فيجب عليهم تجنب التمارين التي تُثير هذه الهجمات.في حال تبين أن تناول طعام معين قبل ممارسة الرياضة يُثير الأَعرَاض، فينبغي تجنب ذلك الطعام قبل التمرين الرياضي.

ينبغي دائمًا حملُ حُقنِ الإبينفرين ذاتية الحَقن لاستخدامها في الحالات الطارئة.ويوصى الشخص بممارسة الرياضة مع الآخرين، وعدم ممارستها بمفرده.