نَقصُ غامَّاغلوبولينِ الدَّمِ العابِرُ عندَ الرُّضَّع

يتأخر إنتاج كميات طبيعية من الأجسام المُضادَّة (المناعية) في الأطفال الرضع عند إصابتهم بنقص غاما غلوبولين الدم العابر.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعية) هي مواد يُنتجها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى، والسرطان، والمواد الأجنبية.يزيد عوز نوع واحد أو أكثر من الغلوبولينات المناعية من خطر العدوى الخطيرة.لا يكون الجهاز المناعي ناضجًا بشكل كامل عند ولادة الطفل.ومعظم الغلوبولينات المناعية الموجودة لدى الطفل الرضيع تصله من الأم قبل الولادة عبر المشيمة.تحمي الغلوبولينات المناعية القادمة من الأم الطفل الرضيع من العدوى حتى يبدأ في إنتاج الغلوبولينات المناعية الخاصة به، وعادة ما يكون ذلك بعمر 6 أشهر.وفي نفس الوقت، تبدأ مستويات الغلوبولينات المناعية القادمة من الأم بالانخفاض.

أما عند الأطفال الرضع المصابين بنقص غاما غلوبولين العابر في الدم، فيتأخر إنتاج الغلوبولينات المناعية.ونتيجة لذلك، فإن مستويات الغلوبولينات المناعية تصبح منخفضة في سن 3-6 أشهر، ثم تعود إلى طبيعتها في عمر 12 إلى 36 شهرًا.

نادرًا ما يؤدي نقص غاما غلوبولين العابر في الدم عند الرضع إلى حالات عدوى خطيرة، ولا يُعتقد بأنه عَوَز مَناعيّ حقيقي.ولكن عددًا قليلًا من الأطفال الرضع يُصابون بعدوى متكررة في الجيوب، أو السبيل الهضمي، أو عدوى المبيضات candidiasis (عدوى فطرية)، و/أو التهاب السحايا.

تكون هذه الحالة أكثر شُيُوعًا بين الأطفال الخدج (المولودين باكراً) لأنهم يحصلون على عدد أقل من الغلوبولينات المناعية من أمهاتهم.

تُجرى الاختبارات الدَّموية لقياس مستويات الغلوبولينات المناعية وتقييم إنتاجها كاستجابة للقاحات.عادة، ما تنتج أجسام الأطفال الذين يعانون المرض كميات طبيعية من الأجسام المُضادَّة كاستجابة لللقاحات والكائنات المعدية التي يتعرضون لها.ولكن، قد يُعطى الرضع، وخاصة أولئك الذين ولدوا باكرًا ويعانون من عدوى متكررة، المضادَّات الحيوية للوقاية من حدوث المزيد منها.

قد يستمر هذا الاضطراب لفترة تتراوح بين عدة أشهر إلى بضع سنوات، ولكن عادة ما يتعافى من تلقاء نفسه بدون علاج.