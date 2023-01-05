(مُتلازمة شيدياك هيغاشي)

في مُتلازمة تشيدياك هيغاشي، تكون مستويات صباغ الميلانين قليلة أو معدومة (تسمى الحالة بالمهق).يمنح الميلانين اللون للجلد والعينين والشعر.وفي هذه الحالة، يُصبح الجلد بلون شاحب، والشعر بلون فاتح أو أبيض، والعينان بلون وردي أو أزرق رمادي شاحب.

قد يُسبب هذا الاضطراب مشاكل في الرؤية أيضًا.على سبيل المثال، قد تتراجع حدة الرؤية، وتصبح العينان حساستان للضوء (حساسية ضوئية).تكون الرأرأة nystagmus، من الحالات الشائعة.في الرأرأة، تتحرك العينان بشكلٍ متكررٍ بسرعة في اتجاهٍ واحد، ثم تعودان ببطء إلى وضعهما الأصلي.

كما إنه من الشائع أن تُسبب متلازمة شدياق-هيغاشي أيضًا تقرحات فموية، والتهاب لثة، وأمراض النسج الداعمة للأسنان.

يعاني مرضى مُتلازمة شدياق- هيغاشي أيضًا من العديد من حالات العدوى.عادة ما تأتي العدوى على المجرى التنفُّسي، والجلد، والأغشية المبطنة للفم.

تتفاقم مُتلازمة شدياق- هيغاشي لدى نَحو 80٪ من الأشخاص، مما يُسبب الحُمَّى، واليرقان (اصفرار لون الجلد والعينين)، وتضخم الكبد والطحال، وتورم الغدد اللمفاوية، والميل للنزف وظهور الكدمات بسهولة.يمكن للاضطراب أن يؤثِّر أيضًا في الجهاز العصبي، ممَّا يُسبب الضعف، وصعوبة المشي، والاختلاجات.حالما تتطور هذه الأَعرَاض، فغالبًا ما تُسبب المُتلازمة الوفاة في غضون 30 شهرًا.