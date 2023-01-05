عوز بروتين الكيناز المرتبط بسلسلة زيتا-70 (ZAP-70) هو اضطراب جيني يُصيب الجهاز المناعي، ويؤدي إلى خلل في الخلايا التائية بحيث يمنع تنشيط الخلايا التائية لمكافحة أنواع محددة من العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

الخلايا التائية هي خلايا دم بيضاء يمكنها اكتشاف ومهاجمة الخلايا والمواد الأجنبية.يزيد عوز أو اضطراب وظيفة الخلايا التائية من احتمال العدوى الخطيرة.يُعد عوز التصاق الكريات البيضاء أحد اضطرابات العَوَز المَناعيّ الأولية.يجري توريثه بشكل جسدي متنحّ.

يُسبِّبُ عَوَز ZAP-70 حالات عدوى متكررة مشابهة لتلك التي تحدث في سياق الإصابة بالعوز المناعي المشترك الوخيم (SCID) عند الرضع والأطفال الصغار.ولكن، قد لا تُشخص حالة العوز حتى يبلغ الطفل من العمر عدة سنوات.

تُجرى الاختبارات الدموية لمعرفة تعداد الخلايا البائية والخلايا التائية ومستويات الغلوبولين المناعي ولتقييم مدى كفاءة عمل الخلايا البائية والخلايا التائية.

يكون هذا الاضطراب قاتلاً ما لم يخضع الطفل لزراعة خلايا جذعية.