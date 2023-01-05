عوز الغلوبولينات المناعية الانتقائي

غالبًا ما يكون العَوَز المَناعيّ الانتقائي حالة وراثية.حيث يؤدي إلى انخفاض نوع واحد من الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعية)، في حين تكون مستويات الغلوبولينات المناعية الأخرى طبيعية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العوز المناعي).

يُنتج الجهاز المناعي عدة أنواع من الغلوبولينات المناعية، مثل IgA و IgD و IgE و IgG و IgMيساعد كل نوع على حماية الجسم من العدوى بطريقة مختلفة (انظر أيضًا الأجسام المضادة).يزيد عوز نوع واحد أو أكثر من الغلوبولينات المناعية من خطر العدوى الخطيرة.

قد ينخفض مستوى أي نوع من الغلوبولينات المناعية، ولكن غالبًا ما يحدث الانخفاض في مستويات الغلوبولين المناعي IgA.