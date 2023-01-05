الداء الحبيبي المزمن (CGD)

المضادَّات الحيوية والأدوية المُضادَّة للفطريات للوقايَة من العَدوَى وعلاجها

الإنتيرفيرون غاما Interferon gamma

نقل خلايا المحببة

زرع الخلايا الجذعية

تُعطى المضادَّات الحيوية، مشاركة دوائية عادة من الميثوبريم trimethoprim والسلفاميثوكسازول sulfamethoxazole، بشكل منتظم وإلى أجل غير مسمى للوقايَة من العَدوَى.كما يجري عادة إعطاء الأدوية المُضادَّة للفطريات (مثل إيترَاكُونازُول itraconazole) بانتظام، للمساعدة على الوقاية من حالات العَدوَى الفطريَّة.

يجري حقن الإنترفيرون غاما (دواء يعدل الجهاز المناعي)، بمعدل 3 مرات في الأسبوع، وهو ما من شأنه أن يقلل من شدة وتكرار العدوى.

يمكن لنقل الخلايا المحببة أن يكون منقذًا للحياة عندما تفشل المعالجات الاعتيادية الأخرى.الخلايا المحببة هي إحدى أنواع الكريَّات البيض، والتي تتضمن بعض أنواع الخلايا البلعمية.

وقد أثبت زرع الخلايا الجذعية نجاحًا في شفاء بعض الأشخاص الذين يعانون من داء الورم الحبيبي المزمن.يكون الأقارب (الذين يمتلكون زمرةً نسيجيًة متوافقة مع الزمرة النسيجية للمريض) الخيار الأفضل للتبرع.فإذا كانوا على استعداد للتبرع، فيمكن إجراء اختبار لتحديد ما إذا كانت زمرهم النسيجية والدموية متوافقة مع تلك العائدة للشخص.قبل إجراء الزرع، يُعطى الشخص أدوية مثبطة لجِهَاز المَناعَة، مما يساعد على منع رفض الزرع.