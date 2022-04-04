التهابُ السَّبَلة الشحمية

يتميز التهابُ السبلة الشحمية بكُتل (عُقيدات) جلدية حمراء تُسبِّب الألم عند الجس وتتموضع عميقًا في الطبقة الدهنية تحت الجلد.تميلُ هذه الكتل إلى أن تكون كبيرة، ويصل قطرها إلى عدَّة سنتمتراتٍ.تكُون الكتل أكثر شُيوعًا على الساقين والذراعين، وتحدث بشكلٍ أقل شُيوعًا على الردفين والجذع والوجه.

التهاب السبلة الشحمية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة تحدبات حمراء (عُقيدات) تحت جلد الفخذين عند مريضة مُصابة بالتهاب السبلة الشحمية. © Springer Science+Business Media

قد يكون لدى المرضى أعراضُ التهاب عام ينطوي على كافة أنحاء الجسم، مثل الحمَّى وألم المفاصل والعضلات والشعور بالتوعُّك.