الـمُلَيساء الـمُعدِية molluscum contagiosum هي عدوى جلديَّة مُعدِيَة تنجُم عن الفيروس الجدريّ poxvirus وتُسبِّبُ تشكُّل عُقيدات أو كتلاً بلون ورديّ أو أبيض شبيهة بالقُبَّة، وتكون ملساء أو شمعيَّة.

وتنجُم هذه العدوى عن الفيروس الجدري.

يمكن أن تظهر هذه العُقيدات على أجزاء كثيرة من الجسم، وعادةً ما لا تُسبِّبُ الحكَّةَ أو الألمَ.

يستنِدُ التَّشخيص إلى مظهر العقيدات عادةً.

يُمكن مُعالَجة العقيدات التي لا تختفي من تلقاء نفسها عن طريق استخدام رُهيمات، أو يُمكن إزالتها عن طريق التجميد أو الحرق أو القطع.

يكون الفيروسُ الذي يُسبِّبُ المُليساء مُعديًا،وهو ينتقلُ عن طريق الاتصال الجسدي المباشر مع شخص مصاب بالعدوى أو مُلامسة أشياءَ مثل المناشف أو الاسفنجات التي لمسها شخص مُصاب بالعدوى.يمكن للمليساء المعدية أن تنتقل من شخصٍ لآخر عن طريق الاتصال الجنسي.يمكن أن ينتشر الفيروس في الماء، مثل أحواض السباحة أو الحَمَّامات أو حمَّامات السَّاونا.

قد تغطي العدوى مساحات أوسع من الجلد، وتميل العقيدات إلى أن تكون أكبر حجمًا عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في جِهاز المناعة، مثل أشخاص فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز أو الأشخاص الذين يستخدمون الستيرويدات القشريَّة أو يتلقَّون مُعالجةً كيميائيَّةً للسرطانِ.

وتشيع هذه العدوى بين الأطفال،

أعراض المليساء المعدية يُمكن أن تُصِيب الـمُلَيساء الـمُعدِية أيّ جزء في الجلد، ماعدا راحة اليدين وباطن القدمين، يقلّ قطرُ العُقيدات عن رُبع إنش عادةً (0.2 إلى 0.5 سنتمترٍ تقريبًا)، وهي تُشبِهُ القُبَّة في الشَّكل مع انخفاض أو غمَّازة صغيرةٍ جدًّا في المركز. وبالنسبة إلى الأطفال، تشيع العُقيدات أو البروزات على الوجه والجذع والذِّراعين والساقين،بينما تشيعُ على القضيب والفرج أو في منطقة العانة بالنسبة إلى البالغين. لا تُسبِّب هذه العُقيداتُ الحكَّة أو الألم عادةً، وقد يجري اكتشافها فقط عن طريق الصدفة في أثناء الفحص السَّريري؛ولكن، يُمكن أن تُصبِح مُلتهِبةً إلى درجةٍ كبيرةٍ (تُشبهُ الدمّل boil)، وتُسبِّب الحكَّة عندما يُحارِب الجسمُ الفيروسَ.قد يُشيرُ هذا الالتهابُ إلى أنَّ العُقيدات ستختفي قريبًا؛ أمثلة على المليساء المعدية المُليساء المُعدية تُظهر هذه الصورة عُقيدات متناثرة من الرخويات على جذع طفل صغير. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James G.H.Dinulos، MD. المليساء المعدية على وجه طفل تُظهر هذه الصورة تحدبات ناجمة عن المليساء المعدية. © Springer Science+Business Media حالة مليساء معدية عند طفل مصاب بعدوى HIV بالنسبة إلى هذا الطفل المُصاب بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، تغطي عُقيدات المليساء المعدية مساحة واسعة وتشمل الوجه. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media المُليساء المُعدية تُظهر هذه الصورة عُقيدات متناثرة من الرخويات على جذع طفل صغير. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James G.H.Dinulos، MD. المليساء المعدية على وجه طفل تُظهر هذه الصورة تحدبات ناجمة عن المليساء المعدية. © Springer Science+Business Media حالة مليساء معدية عند طفل مصاب بعدوى HIV بالنسبة إلى هذا الطفل المُصاب بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، تغطي عُقيدات المليساء المعدية مساحة واسعة وتشمل الوجه. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media

تشخيص المليساء المعدية تقييم الطبيب يستنِدُ الأطباء في تشخيص الـمُلَيساء الـمُعدِية إلى مظهرها. وإذا كان الأطباء غير متأكدين من التشخيص، قد يقومون بأخذ عينة من المادَّة من الجلد ويتفحصونها تحت المجهر.