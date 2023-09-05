لمحة عامة عن الفُطار الجلدي (السَّعفة)

الفطار الجلدي هو عدوى فطريَّة في الجلد والأظافر، تنجُم عن عدَّة أنواع مُختلفة من الفطريات، وهي تُصنَّف وفقًا لموضعها على الجسم.كما تُسمَّى عدوى الفطر الجلدية بالسَّعفة.

تنطوي أعراضُ الفطار الجلدي على الطفح والتقشُّر والحكَّة.

يتفحَّص الأطباء المنطقة المُصابة عادةً ويأخذون عيِّناتٍ من الجلد والأظافر لتفحُّصها تحت المجهر، أو يقومون بزرعةٍ أحيانًا.

ويجري تطبيق الأدوية المُضادَّة للفطريات على المناطق المُصابة مُباشرةً أو تؤخذ عن طريق الفم عادة لمعالجة العدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

وتسمى عدوى الجلد الفطرية بالسعفة أحيانًا.ولكن، على الرغم من اسمها الآخر، وهو الدودة الحلقيَّة، لا تنطوي عدوى السعفة على الديدان،حيث يأتي أصل هذه التسمية من البقع حلقية الشكل التي تظهر على الجلد وتنجم عن العدوى.

هل تعلم...

الفطور الجلديَّة هي عفن (نوع من الفطريات) يحتاجُ إلى بروتين الكيراتين للتغذية.الكيراتين هو مادة بنيويَّة تُشكِّلُ الطبقة الخارجيَّة لجلد الإنسان،وهو المادة البنويَّة الرئيسيَّة للشعر والأظافر أيضًا.تحتاج الفطور الجلديَّة إلى أن تعيش على الجلد والشعر أو الأظافر حتى تتمكَّن من البقاء (تُسمى عدوى الأظافر سعفة الظفر أو الفُطار الظفريّ).

ولكن، قد تحدث العدوى في أي مكان على الجلد تقريبًا، بما في ذلك:

يُمكن أن تُسبِّب عدوى الفطر الجلديّ على منطقة واحدة من الجسم طفحًا يظهر على منطقة أخرى غير مُصابة (انظر تفاعل الطفحة الفطريَّة).

تنجم عدوى الفطور الجلدية عند البشر عن فطور البشرويَّة والبويغاء والشَّعرويَّة.وقد تستوطن هذه الكائنات الحيَّة الشخص بشكلٍ دائمٍ، ولا تُسبِّب العدوى على الإطلاق؛وعندما تسبب العدوى (التي تؤدِّي إلى السعفة)، يكون السبب غالبًا هو ضعف التروية في المنطقة المصابة، أو لأنه جرى كبح جهاز المناعة (على سبيل المثال، من خلال السكري أو السرطان أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري).وعلى العكس من داء المبيضات، لا يُمكن لهذه العدوى الفطرية أن تُصيب الأعضاء الداخلية أو الدَّم.

أعراض الفُطار الجلدي تختلف أعراضُ عدوى الفطور الجلدية استنادًا إلى موضعها، ففي معظم الأحيان، يكون الالتهاب قليلاً أو لا يحدُث، وتكون البقع حلقية الشكل حاكة بشكل خفيف مع حدود متقشرة ومرتفعة بعض الشيء.ويُمكن أن تظهر هذه البقع وتزول بشكلٍ مُتقطِّعٍ. وفي بعض الأحيان، يكون الالتهاب أكثر شدَّةً ويؤدي فجأة إلى ظهور بقع كبيرة وصغيرة مليئةً بالسائل (على القدم عادةً)، أو رقعة ملتهبةً ومتورِّمةً على فروة الرأس تنزّ القيح أحيانًا (الشهدة kerion).

تشخيص الفطار الجلدي فحص الطبيب للجلد

تفحُّص الكُشاطات

في بعض الأحيان زرعة للكُشاطات يستطيع الاطبَّاء التعرُّف إلى عدوى السَّعفة من خلال مظهرها في أغلب الأحيان، ولتأكيد تشخيص العدوى، يأخذون الكشاطات الجلديَّة ويتفحصونها تحت المجهر.يُجري الاطباء زرعةً للكشاطات (عملية استنبات كائن حيّ في المختبر للتعرُّف إلى البكتيريا) فقط إذا كان الشخص لديه عدوى في فروة الرأس أو الظفر.يساعد تحديد الفطر الأطباءَ على اختيار المعالجة الأفضل.