قدم الرياضي (سعفة القدم)

تقشر كامل راحة القدم في سياق الإصابة بقدم الرياضي (سعفة القدم) الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

تقشر باطن القدم في سياق الإصابة بقدم الرياضي (سعفة القدم) الصورة © Springer Science+Business Media

يُمكن أن يُسبِّب الفطر تقشُّرًا خفيفًا للجلد مع أو من دون احمرارٍ وحكَّةٍ.وقد يحدُث التقشُّر في منطقةٍ صغيرةٍ (خُصوصًا بين أصابع القدم) أو في كامل باطن القدم.وفي بعض الأحيان، يكون التقشُّر شَديدًا مع اهتراء وشُقوق مُؤلمة fissuring في الجلد.كما يُمكن أن تتشكَّل فقاعات.وقد يتثخَّن الجلد على باطن القدم مع مُرور الزَّمن.

قد يُسبِّبُ الفطر تشقُّق الجلد، ولذلك يُمكن أن تُؤدِّي سعفة القدم إلى عدوى بكتيريَّة خُصُوصًا عند البالغين الأكبر سنًا والأشخاص الذين يُعانون من نقص التروية في القدمين.