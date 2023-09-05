قدم الرياضي (سعفة القدم)

قدم الرياضي أو سعفة القدم هي عدوى فطرية تُصِيب جلد القدمين،
وتنطوي أعراضُ سعفة القدم على تراكم قشور جلدية على القدمين مع احمرار وحكَّةٍ في بعض الأحيان.
يستنِدُ الأطباء عند التشخيص إلى تفحُّص القدمين.
وتنطوي المُعالجة على الأدوية المُضادَّة للفطريات التي يجري تطبيقها على المناطق المُصابة مُباشرةً أو تُؤخذ عن طريق الفم أحيانًا، واتباع تدابير للحفاظ على جفاف القدمين.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُعدُّ سعفة القدم أكثر أنواع الفُطار الجلديّ شيوعًا، لأنَّ تعرُّق القدم يُؤدِّي إلى تراكم الرطوبة في المناطق الدافئة بين أصابع القدم ويسمح بنمو الفطر.وقد تنتقل العدوى من شخص إلى آخر في الحمامات العامَّة أو في مناطق رطبة أخرى يقوم فيها الأشخاص المُصابون بالسير حفاة الأقدام.كما يُواجه الأشخاص الذين يرتدون أحذيةً ضيقةً خطر هذه العدوى.تنجُم العدوى عن فطريات الشعرويَّة عادةً.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).
أعراض قدم الرياضي
Image provided by Thomas Habif, MD.
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يُمكن أن يُسبِّب الفطر تقشُّرًا خفيفًا للجلد مع أو من دون احمرارٍ وحكَّةٍ.وقد يحدُث التقشُّر في منطقةٍ صغيرةٍ (خُصوصًا بين أصابع القدم) أو في كامل باطن القدم.وفي بعض الأحيان، يكون التقشُّر شَديدًا مع اهتراء وشُقوق مُؤلمة fissuring في الجلد.كما يُمكن أن تتشكَّل فقاعات.وقد يتثخَّن الجلد على باطن القدم مع مُرور الزَّمن.
قد يُسبِّبُ الفطر تشقُّق الجلد، ولذلك يُمكن أن تُؤدِّي سعفة القدم إلى عدوى بكتيريَّة خُصُوصًا عند البالغين الأكبر سنًا والأشخاص الذين يُعانون من نقص التروية في القدمين.
تشخيصُ قدم الرياضي
فحص الطبيب للقدمين
تفحُّص كشاطة جلديَّة، في بعض الأحيان
يكون تشخيصُ سعفة القدم واضحًا للأطباء عادةً، وذلك استنادًا إلى الأعراض ومظهر المنطقة المُصابة.
وإذا لم يكن التشخيص واضحًا، يأخذ الأطباء كُشاطةً جلديَّةً لتفحُّصها تحت المجهر.
علاج قدم الرياضي
الأدوية المُضادَّة للفطريات التي يجري تطبيقها على الجلد، أو تؤخذ عن طريق الفم أحيانًا
تدابير للحفاظ على جفاف القدمين
تنطوي أكثر طرق مُعالجة سعفة القديم أمانًا على استخدام الأدوية المُضادَّة للفطريات التي يَجرِي تطبيقها مباشرة على المنطقة المصابة (موضعيًا).ولكن من الشائع أن تعود هذه العدوى، ممَّا يجعل من الضروري استخدام الأدوية المضادة للفطريات لفترةٍ طويلةٍ من الزمن عادةً.تُعدُّ الأدوية المُضادَّة للفطريات التي تُؤخَذ عن طريق الفم، مثل إتراكونازول وتربينافين فعَّالةً، ولكن قد يكون لها تأثيرات جانبيَّة.في بعض الحالات، تُستخدم الأدوية الموضعية والفموية المضادة للفطريات في نفس الوقت.
ويُساعد التقليل من الرطوبة على القدمين وفي الأحذية على الوقاية من عودة العدوى.من المهم ارتداء أحذية مفتوحة عند الأصابع، تُساعد على تهوية القدمين وتغيير الجوارب بشكلٍ منتظمٍ، خُصُوصًا في أثناء الطقس الحار.وينبغي تجفيفُ الفراغات بين أصابع القدمين بشكلٍ كاملٍ باستخدام المنشفة.وللمساعدة على الحفاظ على جفاف القدمين، قد يستخدم الأشخاص مساحيق مضادة للفطريات (مثل ميكونازول)، أو بنفسجية الجنطيان (Gentian violet) أو محلول كلوريد الألومنيوم، أو ينقعون أقدامهم في محلول بورو (تحت أسيتات الألومنيوم).(انظر أيضًا الجدول بعض الأدوية المُضادَّة للفطريات المطبقة على الجلد (الأدوية الموضعية)).