سعفة فروة الرأس (سعفة الرأس)

سعفة فروة الرأس scalp ringworm (tinea capitis)هي عدوى فطرية تُصِيبُ فروة الرأس،
وتنطوي أعراضُ سعفة الرأس على رقعة جافَّة مُتقشِّرة ورقعة يتساقط منها الشعر أو كليهما على فروة الرأس.
يستنِدُ الأطباء في التشخيص إلى تفحُّص فروة الرأس وإلى عيِّناتٍ يأخذونها منها.
تنطوي المُعالجة على أدويةٍ مُضادَّة للفطريات يجري أخذها عن طريق الفم ولجميع الأشخاص، وبالنسبة إلى الأطفال، على رُهيماتٍ مُضادة للفطريات.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).
سعفة الرأس هي من أنواع الفُطار الجلديّ.وتُعدُّ فطريات الشعروية الجازة السبب الأساسيّ لسعفة الرأس في الولايات المُتَّحدة.
سعفة الرأس شديدة العدوى، وهي شائعة بين الأطفال.
أعراض سعفة فروة الرأس
Image provided by Thomas Habif, MD.
قد تُسبِّبُ سعفة الرأس طفحًا جلديًا مُتقشِّرًا، قد يُسبِّب الحكَّة بعض الشيء، أو رقعة من تساقط الشعر (الثَّعلبة alopecia)، أو كليهما.يُسبِّب نوع واحد من الفطريات السعفة النقطيَّة السوداء التي تتكسَّر فيها سيقان الشعر على سطحِ فروة الرأس.ويُسبِّب نوع آخر من الفطريات السعفة البقعيَّة الرماديَّة التي تتكسَّر فيها سيقان الشعر فوق سطح فروة الرأس، تاركةً أعقابًا قصيرة.وقد تُسبِّب سعفة الرأس تقشُّرًا يُشبه قشرة الرأس dandruff.
الشهدة
في بعض الأحيان تُسبِّب عدوى الفطر الجلدية الشهدة، وهي رقعة كبيرة مُؤلمة وملتهبة ومتورِّمة على فروة الرأس ينزّ منها القيح أحيانًا.وقد تظهر في الشهدة فقاعات، ويحدث تقشُّر، ويُمكن أن تبدو مثل الخراج (جيب من القيح).
وتنجُم الشهدة عن استجابة جهاز المناعة للفطور، وقد تُؤدِّي إلى تساقط تندُّبي للشعر.
تشخيص سعفة فروة الرأس
تفحص الطبيب للجلد
تفحص الشعر الذي جرى انتزاعه أو قشرة من فروة الرأس
فحص ضوء وود أو زرعة أحيانًا
يجري تشخيصُ سعفة الرأس عن طريق مظهرها ونتائج تفحص عَيِّنَة من الشعر الذي جرى انتزاعه أو من الشعر والقشرة من فروة الرأس.يقُوم الأطباء بتفحُّص عيناتٍ تحت المجهر.
يُسلِّط الطبيب احيانًا نوعًا من الأشعة فوق البنفسجية (يُسمَّى ضوء وود) على فروة الرأس، للتعرُّف إلى أنواع الفطور.
كما قد يقوم الأطياء بزرع (عملية استنبات كائنٍ حيٍّ في المختبر للتعرف إلى المكروبات) للعيناتِ او للمادة التي جرى أخذها من الشهدة.
علاج سعفة فروة الرأس
الأدوية المُضادَّة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم، وذلك بالنسبة للأطفالِ وللبالغين.
بالنسبة إلى الأطفال، يُستخدَم رُهيم مُضادّ للفطريات وشامبو سلفيد السلينيوم
بالنسبة إلى البالغين، يُستخدَم شامبو سلفيد السلينيوم أحيانًا.
ودواء بريدنيزون في بعض الأحيان
بالنسبة إلى الأطفال، تنطوي مُعالجة سعفة الرأس على استخدام دواء مُضادّ للفطريات يُسمَّى تيربينافين، حيث يجري أخذه عن طريق الفم.غريزيوفولفين هو دواء بديل للأطفال.
يُمكن تطبيق رُهيم مُضادَ للفطريَّات على فروة الرأس للوقاية من انتقال العدوى، خُصُوصًا للأطفالِ الآخرين، إلى أن يحدث الشفاء من العدوى.كما ينبغي استخدام شامبو يحتوي على سلفيد السيلينيوم وفقًا لوصفة الطبيب ولمرَّتين في الأسبوع على الأقلّ.وقد يذهب الأطفال إلى المدرسة في أثناء فترة المُعالجة.(انظر أيضًا الجدول بعض الأدوية المُضادَّة للفطريات المطبقة على الجلد (الأدوية الموضعية)).
أمَّا بالنسبة إلى البالغين، فتنطوي مُعالجة سعفة الرأس على دواء تربينافين المُضادَ للفطريَّات أو إيتراكونازول الذي يُؤخذ عن طريق الفم.تستنِد فترة المعالجة إلى نوع الدواء المُستخدَم.كما يستخدم شامبو سلفيد السيلينيوم في بعض الأحيان مع البالغين أيضًا.
بالنسبة إلى المناطق شديدة الالتهاب ومناطق الشهدة، قد يصف الأطباء شوطًا دوائيًا قصيرًا لستيرويدٍ قشريّ مثل بريدنيزون عن طريق الفم للتخفيفِ من الأعراض، وربَّما للتقليلِ من فرص التندُّب.