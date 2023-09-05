سعفة فروة الرأس (سعفة الرأس)

الشهدة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شهدة، وهي رقعة كبيرة مُؤلمة وملتهبة ومتورِّمة على فروة الرأس ينزّ منها القيح أحيانًا وقد تكون متقشرة.وهو ينجم عن ردة فعل شديدة لعدوى الفطور الجلدية. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها www.doctorfungus.org © 2005.

في بعض الأحيان تُسبِّب عدوى الفطر الجلدية الشهدة، وهي رقعة كبيرة مُؤلمة وملتهبة ومتورِّمة على فروة الرأس ينزّ منها القيح أحيانًا.وقد تظهر في الشهدة فقاعات، ويحدث تقشُّر، ويُمكن أن تبدو مثل الخراج (جيب من القيح).

وتنجُم الشهدة عن استجابة جهاز المناعة للفطور، وقد تُؤدِّي إلى تساقط تندُّبي للشعر.