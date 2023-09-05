سَعفةُ اللحية tinea barbae هي عدوى فطرية تُصِيبُ بشكل عام منطقة اللحية

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

سعفة اللحية هي نوع من الفُطار الجلديّ،وغالبًا ما تنجُم عن فطريات الشعرويَّة الذقنية أو الشعروية الثؤلوليَّة.

تُسبِّبُ سعفة اللحية رقعات دائريَّة الشكل وسطحيَّة عادةً، ولكن قد تحدُث عدوى أعمق،تُعدُّ سعفة اللحية نادِرة،وتحدُث مُعظم حالات العدوى الجلديَّة في منطقة اللحية بسبب البكتيريا وليس الفطور.

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تشخيص سعفة اللحية تفحص الطبيب لمنطقة اللحية

تفحص الشعر الذي جرى انتزاعه أوالاستنبات يُشخِّصُ الأطباء سعفة اللحية عن طريق تفحُّص شعرات جرى انتزاعها تحت المجهر أو الزرعة (استنبات كائن حي في المختبر للتعرف إلى المكروب) أو خزعة.