سعفة الجَسد

سَعفةُ الجسَد tinea corporis هي عدوى فطريَّة تُصِيبُ الوجهَ والجذع والذِّراعين والسَّاقينِ،
وتنطوي أعراضُها على ظُهور بُقع دائريَّة يتراوَح لونها بين الورديّ إلى الأحمر على الجلد، وتُسبِّب الحكَّة أحيانًا.
يتفحَّص الاطباء المنطقة المُصابة، ويقومون أحيانًا بتفحُّص كُشاطةٍ جلديةٍ تحت المجهر لتشخيص العدوى.
تنطوي المُعالجة على تطبيق أدويةٍ مُضادَّةٍ للفطريات على المناطق المصابة مباشرة أو تناولها عن طريق الفم.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).
تُعدُّ سعفة الجسد من أنواع الفُطار الجلديّ،وهي تنجُم عادةً عن فطريات الشعرويَّة أو البويغاء.
يُمكن أن تُصيب سعفة الجسد أيَّة منطقة من الجلد، كما يُمكن أن تنتشر بشكلٍ سريعٍ إلى أجزاء أخرى من البدن أو تُصِيب أشخاصًا آخرين إذا حدثت مُلامَسة بدنيَّة.
وتُؤدِّي هذه العدوى بشكلٍ عامٍ إلى ظُهور بُقع دائريَّة يتراوَح لونها بين الورديّ إلى الأحمر مع حواف مُتقشِّرة بارِزة، تميلُ إلى أن تكون رائِقةً في المركز.يُسبِّبُ الطفح الحكَّةَ في بعض الأحيان.
يكون مركز هذه البقعة داكنًا (يُسمى فرط التصبغ المركزي) لأن العدوى تسببت بحدوث التهاب فيها.
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة بقع دائرية بلون وردي إلى أحمر نتيجة الإصابة بسعفة الجسم.تكون البقعة ذات حواف مرتفعة، وفيها بعض المناطق المتقشرة، وبعض المناطق السليمة في مركز قاعدة البقعة.
Image provided by Thomas Habif, MD.
كلتا البقعتين في هذه الصورة ناجمتان عن سعفة الجسم.يمكن رؤية حواف متقشرة في البقعة على اليمين.
© Springer Science+Business Media
تبدو البقعة الدائرية لسعفة الجسم المشاهدة في هذه الصورة ذات حواف مرتفعة، وغالبًا ما تكون ذات مركز سليم.
© Springer Science+Business Media
يكون مركز هذه البقعة داكنًا (يُسمى فرط التصبغ المركزي) لأن العدوى تسببت بحدوث التهاب فيها.
© Springer Science+Business Media
تُظهر هذه الصورة بقع دائرية بلون وردي إلى أحمر نتيجة الإصابة بسعفة الجسم.تكون البقعة ذات حواف مرتفعة، وفيها بعض المناطق المتقشرة، وبعض المناطق السليمة في مركز قاعدة البقعة.
Image provided by Thomas Habif, MD.
كلتا البقعتين في هذه الصورة ناجمتان عن سعفة الجسم.يمكن رؤية حواف متقشرة في البقعة على اليمين.
© Springer Science+Business Media
تبدو البقعة الدائرية لسعفة الجسم المشاهدة في هذه الصورة ذات حواف مرتفعة، وغالبًا ما تكون ذات مركز سليم.
© Springer Science+Business Media
تشخيص سعفة الجسم
فحص الطبيب
تفحُّص كُشاطة جلديَّة في بعض الأحيان
يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص سعفة الجسد إلى تفحُّص الجلد،
ويقوم الاطبَّاء أحيانًا بتفحُّص عيِّناتٍ من كُشاطاتٍ جلديَّة تحت المجهر لتأكيد التشخيص.
علاج سعفة الجسم
تجري المُعالجةُ باستخدام الأدوية المُضادَّة للفطريات التي يجري تطبيقها على الجلد، أو تؤخَذ عن طريق الفم
تجري مُعالجة سعفة الجسد باستخدام دواء إيميدازول أو سيكلوبيروكس أو نافتيفين أو تربينافين في رهيم وغسول أو هُلام يجري تطبيقه على المنطقة المصابة مُباشرةً (موضعيًا) لمرتين في اليوم، ولمدَّة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد أن تزول البقع بشكلٍ كاملٍ، ويحتاج هذا إلى فترةٍ تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع عادةً.وإذا توقَّف المريضُ عن استخدام الهلام بعد فترةٍ قصيرةٍ جدًا، قد لا يحدُث شفاء للعدوى العدوى، وستعود البقع من جديد.قد تمرُّ أيامٌ عديدة قبل أن تُؤدِّي الرهيمات المضادَّة للفطريات أو الغسولات أو الهلام إلى التقليلِ من الأعراض.(انظر أيضًا الجدول بعض الأدوية المُضادَّة للفطريات المطبقة على الجلد (الأدوية الموضعية)).
ويُمكن للعدوى التي يصعُب عِلاجها والتي انتشرت بشكلٍ نسبيّ، أن تحدُث عند الأشخاص الذين أُصِيبوا بعدوى فطريات الشعروية الحمراء والأشخاص الذين يُعانون من أمراض تُسبِّب العجز.وبالنسبة إلى هذه الشريحة من الأشخاص، يُعدُّ الدواء المُضادَ للفطريَّات، مثل إتراكونازول أو تيربينافين، من أكثر طرق المعالَجة فعَّالية، حيث يجري أخذه طريق الفم لمدَّةٍ تتراوَح بين 2 إلى 3 أسابيع.