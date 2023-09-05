سَعفةُ الجسَد tinea corporis هي عدوى فطريَّة تُصِيبُ الوجهَ والجذع والذِّراعين والسَّاقينِ،

وتنطوي أعراضُها على ظُهور بُقع دائريَّة يتراوَح لونها بين الورديّ إلى الأحمر على الجلد، وتُسبِّب الحكَّة أحيانًا.

يتفحَّص الاطباء المنطقة المُصابة، ويقومون أحيانًا بتفحُّص كُشاطةٍ جلديةٍ تحت المجهر لتشخيص العدوى.

تنطوي المُعالجة على تطبيق أدويةٍ مُضادَّةٍ للفطريات على المناطق المصابة مباشرة أو تناولها عن طريق الفم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

تُعدُّ سعفة الجسد من أنواع الفُطار الجلديّ،وهي تنجُم عادةً عن فطريات الشعرويَّة أو البويغاء.

يُمكن أن تُصيب سعفة الجسد أيَّة منطقة من الجلد، كما يُمكن أن تنتشر بشكلٍ سريعٍ إلى أجزاء أخرى من البدن أو تُصِيب أشخاصًا آخرين إذا حدثت مُلامَسة بدنيَّة.

وتُؤدِّي هذه العدوى بشكلٍ عامٍ إلى ظُهور بُقع دائريَّة يتراوَح لونها بين الورديّ إلى الأحمر مع حواف مُتقشِّرة بارِزة، تميلُ إلى أن تكون رائِقةً في المركز.يُسبِّبُ الطفح الحكَّةَ في بعض الأحيان.

أمثلة عن سعفة الجسد tinea corporis بقعة سعفة الجسم مع دكنة في المركز يكون مركز هذه البقعة داكنًا (يُسمى فرط التصبغ المركزي) لأن العدوى تسببت بحدوث التهاب فيها. © Springer Science+Business Media سعفة الجَسد تُظهر هذه الصورة بقع دائرية بلون وردي إلى أحمر نتيجة الإصابة بسعفة الجسم.تكون البقعة ذات حواف مرتفعة، وفيها بعض المناطق المتقشرة، وبعض المناطق السليمة في مركز قاعدة البقعة. ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. سعفة جسم ذات حواف متقشرة كلتا البقعتين في هذه الصورة ناجمتان عن سعفة الجسم.يمكن رؤية حواف متقشرة في البقعة على اليمين. © Springer Science+Business Media سعفة جسم ذات مركز سليم تبدو البقعة الدائرية لسعفة الجسم المشاهدة في هذه الصورة ذات حواف مرتفعة، وغالبًا ما تكون ذات مركز سليم. © Springer Science+Business Media بقعة سعفة الجسم مع دكنة في المركز يكون مركز هذه البقعة داكنًا (يُسمى فرط التصبغ المركزي) لأن العدوى تسببت بحدوث التهاب فيها. © Springer Science+Business Media سعفة الجَسد تُظهر هذه الصورة بقع دائرية بلون وردي إلى أحمر نتيجة الإصابة بسعفة الجسم.تكون البقعة ذات حواف مرتفعة، وفيها بعض المناطق المتقشرة، وبعض المناطق السليمة في مركز قاعدة البقعة. ... قراءة المزيد Image provided by Thomas Habif, MD. سعفة جسم ذات حواف متقشرة كلتا البقعتين في هذه الصورة ناجمتان عن سعفة الجسم.يمكن رؤية حواف متقشرة في البقعة على اليمين. © Springer Science+Business Media سعفة جسم ذات مركز سليم تبدو البقعة الدائرية لسعفة الجسم المشاهدة في هذه الصورة ذات حواف مرتفعة، وغالبًا ما تكون ذات مركز سليم. © Springer Science+Business Media

تشخيص سعفة الجسم فحص الطبيب

تفحُّص كُشاطة جلديَّة في بعض الأحيان يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص سعفة الجسد إلى تفحُّص الجلد، ويقوم الاطبَّاء أحيانًا بتفحُّص عيِّناتٍ من كُشاطاتٍ جلديَّة تحت المجهر لتأكيد التشخيص.