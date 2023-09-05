حكَّة اللعب jock itch (أو سعفة الأرفاغ tinea cruris) هي عدوى فطريَّة في منطقة أعلى الفخذ (الأربيَّة groin).

وتنطوي أعراض سعفة الأرفاغ على طفحٍ يُسبِّب الحكَّة وقد يكون مُؤلمًا.

ويستنِدُ الأطباء في التشخيص إلى تفحُّص منطقة الأربيَّة.

تنطوي المُعالجة على تطبيق أدويةٍ مُضادَّةٍ للفطريات على المناطق المصابة مباشرة أو تناولها عن طريق الفم أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

سعفة الأرفاغ هي من أنواع الفُطار الجلديّ،وتُسبِّبها فطريات الشَّعرويَّة بشكلٍ أساسيّ.

تُعدُّ هذه العدوى أكثر شُيوعًا عند الرِّجال، لأنَّه يُمكن أن تحتبِسَ الرُّطوبة بين الصَّفن والفخذ.تشيع حالات سعفة الأرفاغ في الطقس الدَّافئ أو عند ارتداء ملابس رطِبة وضيِّقة.ويُواجه الأشخاصُ الذين يعانون من البدانة خطرَ هذه العدوى، لأنَّ طيَّات الجلد لديهم تحبِسُ الرطوبة.

حكَّة اللعب (سعفة الأرفاغ) الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها www.doctorfungus.org © 2005.

تبدأ العدوى في طيَّات جلد منطقة الأعضاء التناسليَّة، ويُمكن أن تنتقل إلى القسم العلوي بين الفخذين، وقد تحدُث في الجانبينِ معًا.ولكن، لا يُصاب الصَّفن بهذه العدوى غالبًا، أو تكون الإصابة بسيطة في حال حدثت.وتكون حواف الطَّفح مُتقشِّرةً وبلونٍ وردِيٍ.يُمكن أن تُسبِّب سعفة الأرفاغ الحكَّةَ بشكلٍ كبيرٍ وقد تكون مُؤلِمةً.

تعود هذه العدوى من جديدٍ عادةً، خُصُوصًا عند من يُعانون من فُطار الأظافر onychomycosis أو سعفة القدَم tinea pedis، لأن الفطر يستطيع الانتقال من تلك المناطق التي أصابتها العدوى إلى منطقة أعلى الفخذ.تشتدّ أعراض العدوى في أثناء فصل الصيف في أغلب الأحيان.

تشخيص حكة اللعب تفحص الطبيب لمنطقة أعلى الفخذ،

تفحُّص كُشاطة جلدية يكون تشخيصُ سعفة الأرفاع واضحًا للأطباء عادةً، وذلك استنادًا إلى الفحص البدني. وإذا كان التَّشخيصُ غير واضح، قد يأخذ الأطباء كُشاطةً جلديَّةً ويتفحَّصونها تحت المجهر للتأكُّد من أنَّ الطفح ناجِم عن فطر.