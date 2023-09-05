تفاعُل الطفحة الجلديَّة dermatophytid reaction هو تفاعُل الجسم مع العدوى الفطريَّة وهو طفح جلديّ يظهر على منطقة من الجسم من غير المنطقة التي بدأت فيها العدوى أوَّلاً.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عدوى الجلد الفطرية).

ليس تفاعُل الطفحة الجلديَّة نوع من أنواع الفطار الجلديّ فعليًا،إنَّما يُمكن أن تُسبِّب العدوى الفطرية على منطقةٍ واحدةٍ من الجسم طفحًا جلديًا تحسُّسيًا يظهر على منطقةٍ أخرى من الجسم غير مُصابة.على سبيل المثال، قد تسبب عدوى فطرية على القدم طفحًا مُتكتِّلاً مع حكَّة على أصابع اليدين.وتُعدُّ هذه الأشكال من الطفح (الطفحات الجلديَّة والتي تُسمَّى أيضًا تفاعُلات التماثُل) تفاعلات تحسُّسية تجاه الفطور،وهي لا تنجُم عن مُلامسة المنطقة المُصابة بالعدوى.قد يظهر الطفح في عددٍ من المناطق المختلفة من الجسم فورًا.

ويُسبِّب الطفح حكَّة عادةً،كما قد يظهر على شكل:

بُقع صغيرة مليئة بالسائل (على اليدين أو القدمين)

كُتل صلبة

بُقع حمراء بارزة

مناطق بارزة وعميقة تُشبه الكدمات على عظمي الظنبوب (الساقين)

بُقع حمراء قرنفليَّة تُشبِهُ الأهداف (أي مركزها شاحب)

تورُّمات بارزة حمراء (الشرى)

تفاعُل الطفحة الفطريَّة الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/Dr. Lucille K.Georg via the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.

تشخيص تفاعُل الطفحة الفطريَّة فحص قشور الجلد يستندُ الأطباء عند تشخيص تفاعل الطفحة الجلديَّة إلى تفحُّص كشاطات الجلد.تُبيِّنُ الكشاطات التي تُؤخذ من مناطق عدوى الفطور الجلدية الفطرَ، ولكن لا تُبيِّنُ الكشاطات التي تُؤخذ من مناطق تفاعلات الطفحة الجلدية هذا الفطر.وتُشيرُ هذه التوليفة من النتائج أنَّ الطفح الجلدي الثاني (المنفصل) هُو تفاعل للطفحة الجلديَّة.