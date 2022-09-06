الوَرم الأصفر الليفيّ غير النموذجيّ atypical Fibroxanthoma هُو ساركومة جلدية (نوعٌ من السرطان) يميلُ إلى النموّ ببطءٍ.

الأورام الصفراء الليفية غير النموذجية غير شائعة ولكنها تحدث على الوجه والعُنق عند كِبار السنّ عادةً،وقد تبدو أشبه بأنواعٍ أخرى من سرطان الجلد وليس بالورم الميلانينيّ، وتظهر عادةً على شكل مناطق بارِزة بلونٍ أحمر ورديّ أو على شكل كُتل لا تشفى، وقد تُسبِّب الألم عند الجسّ.

تشخيص الوَرمُ الأصفَر الليفي غير النَّموذجيّ الخزعة يستنِد الأطبَّاء في تشخيص الوَرم الأصفر الليفيّ غير النموذجيّ إلى نتائج الخزعة.وفي أثناء هذا الإجراء، تجري إزالة قطعة صغيرة من الوَرَم لتفحُّصها تحت المجهر.

الوقاية من الورم الأصفر الليفي غير النموذجي نظرًا إلى أنَّ العديدَ من الأورام الصفراء الليفية غير النموذجية تبدو مرتبطة بالتعرُّض إلى الأشعَّة فوق البنفسجيَّة (انظر لمحة عامة حول ضوء الشمس والضرر في الجلد)، ينصح الأطبَّاءُ باتباع عددٍ من التدابير للحدّ من التعرُّض إلى هذه الأشعَّة ابتداءً بالطفولة المُبكِّرة. تجنُّب الشمس: مثل البقاء في الظلّ والتقليل من النشاطات في الهواء الطلق بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً (عندما تكون أشعة الشمس في أقوى درجاتها )، وتجنُّب حمامات الشمس واستخدام أسرَّة تسمير البشرة

ارتِداء ملابس واقية: مثل القمصان طويلة الأكمام والسراويل والقبَّعات ذات الحواف العريضة

استخدام مُستحضرات الوقاية من الشَّمس: على الأقل عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF) مع استخدام مُستحضرات الوقاية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة من النَّوع A والنَّوع B وفقًا للتوجيهات مع إعادة تطبيقها كل ساعتين ومن بعد السباحة أو التعرُّق، ولكن لا يجري استخدامها بهدف التعرُّض إلى الشمس لفترةٍ طويلةٍ