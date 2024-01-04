الأورام الشَّائِكيّة الـمُتقرِّنة

الأورام الشَّائكيَّة الـمُتقرِّنة هي زوائِد جلديَّة مُستديرة وصلبة بلونٍ اللحم عادةً ولديها أقنة (فوهة crater) مركزيَّة حرشفيَّة أو مُتقشِّرة.قَد تكُون الأورام الشائكيَّة المُتقرِّنة أحد أشكال السرطانة الحرشفيَّة الخلايا.

تشيعُ الأورام الشَّائكيَّة الـمُتقرِّنة على مناطق البدن التي تتعرَّض إلى الشمس، مثل الوجه والسَّاعدين وظاهر اليد، وهي تنمو بشكلٍ سريعٍ،حيث يُمكن أن تُصبِح كتلاً بعرض 2.5 سنتمترات تقريبًا خلال شهر أو شهرين عادةً، ولكنها تُصبِح بضعف هذا الحجم أحيانًا.وقد تختفي هذه الكتلُ من تلقاء نفسها خلال بضعة أشهر، وتترك ندباتٍ غالبًا.

ولا يُعرَف سببُ الأورام الشَّائكيَّة الـمُتقرِّنة،ويرى مُعظم الأطبَّاء أنَّها شكل من أشكال السرطانة الحرشفيَّة الخلايا التي تُعدُّ من أنواع سرطان الجلد.

ورم شائكي متقرن إخفاء التفاصيل تُعد هذه الحدبة القاسية المستديرة المرتفعة والأُقنة (الحفرة) المركزية مظهرًا نمطيًا للورم الشائكي المتقرن، والذي يُعتقد بأنه شكل من أشكال الكارسينومة حرشفية الخلايا. Image provided by Thomas Habif, MD.

تشخيص الأورام الشائكية المتقرنة الخزعة لتأكيد تشخيص الورم الشائكي المتقرن، يقوم الأطباء بأخذ خزعة غالبًا، حيث تجري إزالة قطعة من الجلد لتفحُّصها تحت المجهر.وفي بعض الأحيان، يقوم الأطبَّاء بإزالة الورم بكامله في أثناء الخزعة.

علاج الأورام الشائكية المتقرنة الجراحة أو حُقن ميثوتريكسات أو5-فلورويوراسيل لا يُوجد ضمان على أنَّ الورم الشائكيّ الـمُتقرِّن سيختفي من تلقاء نفسه، وحتى عندما يحدُث هذا، سيترك ندبة غالبًا؛ولذلك، يجري قطع الأورام الشَّائكيَّة الـمُتقرِّنة أو تجريفها عادةً أو حقنها بميثوتريكسات أو 5-فلورويوراسيل.

الوقاية من الأورام الشائكية المتقرنة نظرًا إلى أن الأورام الشَّائكيَّة الـمُتقرِّنة قد تحدث بسبب التعرُّض إلى الشمس، يُمكن الوقاية من هذا السرطان عن طريق اتباع الخطوات التالية، والتي تبدأ بشكل مبكر في مرحلة الطفولة: تجنُّب الشمس: مثل البقاء في الظل والتقليلِ من النشاطات في الهواء الطلق بين العاشرة صباحًا والرابعة مساءً(عندما تكون أشعَّة الشمس في أقوى درجاتها)، مع تجنُّب حمَّامات الشمس واستخدام أسرَّة تسمير البشرة

ارتِداء ملابس واقية: مثل القمصان طويلة الأكمام والسراويل والقبَّعات ذات الحواف العريضة

استخدام مُستحضرات الوقاية من الشمس: على الأقل عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF) مع استخدام مُستحضرات الوقاية من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة من النَّوع A والنَّوع B وفقاً للتوجيهات مع إعادة تطبيقها كل ساعتين ومن بعد السباحة أو التعرُّق، ولكن لا يجري استخدامها عند التعرُّض إلى الشمس لفترةٍ طويلةٍ