العدّ الورديّ rosacea هُو اضطرابٌ جلديٌّ مُستمرّ يُسبِّبُ الاحمرار والبُثور وتبارُز أوعية الدَّم، ويظهر على المنطقة الوسطى من الوجه عادةً.

لا يُعرف سبب العدّ الورديّ.

تنطوي الأَعرَاضُ النموذجيَّة على الاحمرار وتبارز الأوعية الدموية الصغيرة وبثور صغيرة تظهر على الخدَّينِ والأنف أحيانًا.

يستنِدُ تشخيص الحالة إلى المظهر النموذجيّ للطفح، وإلى عُمر الشخص عند أوَّل ظهور للأعراض.

ومن المُمكن الوِقاية من تفاقُم العدّ الورديّ عن طريق تجنُّب أنواع مُعيَّنة من الطعام والكحول والمشروبات الساخنة والتعرُّض إلى ضوء الشَّمس ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا والرياح ومُستحضرات التجميل.

وتنطوي المُعالجة على استخدام المُضادَّات الحيويَّة التي تُطبَّق على الجلد أو تُؤخذ عن طريق الفم بالنسبة إلى بعض الأشخاص.

يُصِيبُ العدّ الوردي الأشخاص في عُمرٍ يتراوح بين 30 إلى 50 عامًا عادةً.ويشيعُ هذا الاضطراب بين الأشخاص من أُصولٍ إيرلنديَّة ومن أوروبا الشمالية ولديهم بشرة فاتحة، ولكنه لا يُصيب الأشخاص من أصحاب البشرة الداكنة، أو ربَّما تحدث حالات بينهم ولكنها تمرّ من دون تشخيص.ورغم أنَّه من السهل على الأطباءتشخيص العدّ الوردي عادةً، ولكنه يبدو أحيانًا مثل حبّ الشباب وبعض الاضطرابات الجلدية الأخرى.ويُسمَّى العدّ الوردي حب الشباب عندَ البالغين عادةً.

لا يُعرف سببُ العدّ الورديّ، ولكن قد يكون بعض الأشخاص عرضةً للإصابة به.

وقد تُحرِّضُ الأطعمة كثيرة التوابل والكحول أو المشروبات الساخنة هجمات العدّ الورديّ،وقد تنطوي المُحرِّضاتُ الأخرى على ضوء الشمس واستخدام مستحضرات الوقاية من الشمس والشدَّة النفسيَّة والطقس البارد أو الحار ومُمارسة التمارين والتعرُّض إلى الرياح ومُستحضرات التجميل والاستحمام بالماء الساخن.

قد تُفاقم بعض الأدوية، مثل أميودارون amiodarone والستيرويدات القشريَّة التي يَجرِي تطبيقها على الجلد أو تُستنشق عبر الأنف والجرعات الكبيرة من فيتامين B6 و B12، من العدّ الورديّ.

أعراض العدّ الورديّ يُصِيبُ العدّ الوردي الوجه وفروة الرأس فقط،وهو ينطوي على 4 مراحل: المرحلة السابقة للعدّ الوردي (المرحلة الأولى): حيث يُصبِح الجلد على الخدِّين والأنف مُتورِّدًا ولكن لفتراتٍ زمنية أطول من الشكل الطبيعي، وقد يشعر المريض بالوخز.

المرحلة الوعائيَّة (المرحلة الثانية): حيث يبدو الجلد أحمر اللون ومُتورِّمًا مع تبارز الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح الجلد (توسُّع الشعيرات الدمويَّة telangiectasia).

المرحلة الالتهابيَّة (المرحلة الثالثة): حيث تظهر بثور صغيرة عادةً مع بعض القيح أحيانًا (تُسمَّى تبثرات).

المرحلة المُتأخِّرة (المرحلة الرابعة): حيث يُصبح الجلد حول الأنف ثخينًا عند بعض الأشخاص أحياناً، ممَّا يجعله يبدو أحمر اللون وعلى شكل البصلة (يُسمَّى فيمة الأنف). أمثلة على العدّ الورديّ العدّ الورديّ بالنسبة إلى العدّ الورديّ، يمكن أن يصبح الوجه أحمر ويُصاب بالبثور والتبثرات. Image provided by Thomas Habif, MD. العد الوردي الوعائي تُظهر هذه الصورة احمرارًا وتوسعًا في شعيرات الوجنة عند امرأة مصابة بالعد الوردي الوعائي. © Springer Science+Business Media العد الوردي الالتهابي تُظهر هذه الصورة احمرارًا واضحًا وبثورًا صلبة صغيرة (حطاطات) عند امرأة مصابة بالعد الوردي الالتهابي.كما توجد تحدبات سطحيَّة تحتوي على القيح (التبثرات)، ولكنها باهتة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media فيمة الأنف في سياق العد الوردي تُظهر هذه الصورة فيمة الأنف، والتي تتميز بتسمك الجلد وزيادة حجم الأنف، عند شخص مصاب بالعد الوردي © Springer Science+Business Media العدّ الورديّ بالنسبة إلى العدّ الورديّ، يمكن أن يصبح الوجه أحمر ويُصاب بالبثور والتبثرات. Image provided by Thomas Habif, MD. العد الوردي الوعائي تُظهر هذه الصورة احمرارًا وتوسعًا في شعيرات الوجنة عند امرأة مصابة بالعد الوردي الوعائي. © Springer Science+Business Media العد الوردي الالتهابي تُظهر هذه الصورة احمرارًا واضحًا وبثورًا صلبة صغيرة (حطاطات) عند امرأة مصابة بالعد الوردي الالتهابي.كما توجد تحدبات سطحيَّة تحتوي على القيح (التبثرات)، ولكنها باهتة. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media فيمة الأنف في سياق العد الوردي تُظهر هذه الصورة فيمة الأنف، والتي تتميز بتسمك الجلد وزيادة حجم الأنف، عند شخص مصاب بالعد الوردي © Springer Science+Business Media يترافق العدّ الورديّ الذي يُصِيب العينين (يُسمَّى العدّ الورديّ العينيّ) مع العد الورديّ الذي يُصيب الوجه عادةً.قد تنطوي الأَعرَاضُ على التهاب الجفن والمُلتحِمة والقزحيَّة والصُّلبة (غشاء العين الخارجيّ) والقرنية، أو توليفة تُسبِّب الحكَّةَ والإحساس كما لو أنَّ شيئًا في العين (الإحساس بجسم غريب) والاحمرار وتورُّم العينين. العد الوردي العيني إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة احمرارًا في كلتا العينين وتورمًا واحمرارًا في الحاجبين عند مريضةٍ مصابة بالعد الوردي العيني. © Springer Science+Business Media

تشخيص العدّ الورديّ فحص الطبيب يستنِدُ الأطباء في التشخيص إلى المظهر النموذجيّ للطفح،ولكن، لا تُوجد فُحوصات مُحدَّدة.يُساعد عمر الشخص عند أول ظهور للأعراض وقلَّة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء على التمييز بين العدّ الورديّ وحب الشباب.