التِهابُ الجلد الـمُحيط بالفم perioral dermatitis هُو طفح أحمر اللون تكثُر فيه النتوءات حول الفم وعلى الذَّقن، ويُشبِهُ حبّ الشباب acne والعدّ الورديّ rosacea أو كليهما.

ولا يُعرَف السبب الدَّقيق لهذه الحالة، ولكن من الـمُحتَمل أن تنطوي الأسباب على التعرُّض إلى الستيرويدات القشريَّة التي تُطبَّق على الجلد واستخدام الماء أو معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلوريد، أو كليهما.

التِهابُ الجلد المحيط بالفم الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Shahbaz Janjua, MD.

تُصِيبُ هذه الحالة الأطفالَ والنِّساء في سنّ الإنجاب بشكلٍ رئيسيٍّ.يبدأ الطفح في طيَّات الجلد على جانبي الأنف عادةً (الطيَّات الأنفية الشَّفويَّة nasolabial folds)، وينتقل إلى المنطقة المحيطة بالفم perioral.كما يُمكن أن ينتقلَ الطفح إلى المنطقة المحيطة بالعينين وإلى الجبين.

تشخيص التِهابُ الجلد المحيط بالفم فحص الطبيب للجلد يختلِف التِهابُ الجلد الـمُحيط بالفم عن حبّ الشباب من ناحية قلَّة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء (الزُّؤان comedones).ويصعُب التمييز بين التهاب الجلد المُحيط بالفم والعدّ الورديّ،ولكن، لا يُسبِّب العدّ الوردي طفحًا حول الفم والعينين.يجب أن تظهر الأَعرَاض الأخرى للعدّ الورديّ حتى يجري تشخيص الحالة بدلاً من التِهاب الجلد الـمُحيط بالفم. كما يستبعِدُ الأطبَّاء الأنواع الأخرى من التِهاب الجلد، مثل التهاب الجلد المثي seborrheic dermatitis والتِهاب الجلد التماسيّ contact dermatitis.