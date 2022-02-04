التِهابُ الجلد الـمُحيط بالفم perioral dermatitis هُو طفح أحمر اللون تكثُر فيه النتوءات حول الفم وعلى الذَّقن، ويُشبِهُ حبّ الشباب acne والعدّ الورديّ rosacea أو كليهما.
ولا يُعرَف السبب الدَّقيق لهذه الحالة، ولكن من الـمُحتَمل أن تنطوي الأسباب على التعرُّض إلى الستيرويدات القشريَّة التي تُطبَّق على الجلد واستخدام الماء أو معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلوريد، أو كليهما.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Shahbaz Janjua, MD.
تُصِيبُ هذه الحالة الأطفالَ والنِّساء في سنّ الإنجاب بشكلٍ رئيسيٍّ.يبدأ الطفح في طيَّات الجلد على جانبي الأنف عادةً (الطيَّات الأنفية الشَّفويَّة nasolabial folds)، وينتقل إلى المنطقة المحيطة بالفم perioral.كما يُمكن أن ينتقلَ الطفح إلى المنطقة المحيطة بالعينين وإلى الجبين.
تشخيص التِهابُ الجلد المحيط بالفم
فحص الطبيب للجلد
يختلِف التِهابُ الجلد الـمُحيط بالفم عن حبّ الشباب من ناحية قلَّة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء (الزُّؤان comedones).ويصعُب التمييز بين التهاب الجلد المُحيط بالفم والعدّ الورديّ،ولكن، لا يُسبِّب العدّ الوردي طفحًا حول الفم والعينين.يجب أن تظهر الأَعرَاض الأخرى للعدّ الورديّ حتى يجري تشخيص الحالة بدلاً من التِهاب الجلد الـمُحيط بالفم.
كما يستبعِدُ الأطبَّاء الأنواع الأخرى من التِهاب الجلد، مثل التهاب الجلد المثي seborrheic dermatitis والتِهاب الجلد التماسيّ contact dermatitis.
علاج التِهابُ الجلد المحيط بالفم
يجب على المرضى المصابين بالتهاب الجلد حول الفم التوقف عن استخدام معجون أسنان بالفلوريد والستيرويدات القشريَّة التي يَجرِي تطبيقها على الجلد
المضادَّات الحيوية
يجب على الأشخاص الذين يُعانون من التهاب الجلد الـمُحيط بالفم الامتناع عن استخدام معاجين الاسنان التي تحتوي على الفلوريد والستيرويدات القشريَّة التي تُطبَّق على الجلد.تميلُ بعضُ مستحضرات التجميل الدهنية، خُصوصًا مُستحضرات ترطيب البشرة، إلى أن تُفاقِم من هذا الاضطراب؛ ولذلك، ينبغي التوقُّف عن استخدامها أيضًا.
يصِفُ الأطباء الرُّهيمات التي تحتوي على مُضادات حيويَّة أو دواء تتراسيكلين أو غيره من المضادات الحيوية التي تُؤخَذ عن طريق الفم.كما يُمكن التوقُّف عن استخدام المُضادَّات الحيويَّة عند زوال الطفح.إذا لم تنجح تلك المضادات الحيويَّة في الشفاء من الطفح وكان الاضطراب شديداً بشكلٍ خاص، قد يُساعد دواء إيزوتريتينوين، وهو دواء لحبّ الشباب، على تحقيق ذلك.
ويُمكن استخدام رُهيم بيميكروليمس (دواء كابِح للجهاز المناعي) لدى الأشخاص في عمرٍ أكبر من عامين.