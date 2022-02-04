التهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ

التهاب الغدد العرقية القيحيّ hidradenitis suppurativa هو التهاب في جُريبات الشَّعر في الجلد تحت الذِّراعين وفي أعلى الفخذ وحول الحلمتين والشرج، ينجُم عنه تندُّب والتهاب وتركم مُؤلم للقيحِ تحت الجلد.
ولا يُعرف السَّبب في التهاب الغدد العرقيَّة القيحيّ.
تتشكَّل عُقيدات أو كتل تُشبِهُ حبّ الشباب على الجلد، ثُم تتبعها خرَّاجات مُؤلِمة وسُبل جيبيَّة sinus tracts.
يتفحَّص الأطباء الجلدَ لتشخيص الإصابة بهذه الحالة.
ويستنِدُ العلاج إلى شدَّة الحالة، ولكنه قد ينطوي على رُهيمات تُطبَّق على الجلد ومُضادَّات حيويَّة وأدوية أخرى تُؤخذ عن طريق الفم وإجراءاتٍ جراحيَّة.
يُصِيبُ التهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ بعض الأشخاص بعد سنّ البلوغ عندما يحدُث انسداد مُزمن والتهاب في جريبات الشَّعر (المسامات في الجلد حيث ينمو الشَّعر) تحت الذراعين، وفي أعلى الفخذ، وحول الحلمتين والشَّرج.وقد تتورَّم جريبات الشعر وتُشكِّل عقيدات تُشبه حبّ الشباب.لا يعلم الأطبَّاء السببَ في هذا الانسداد، ولكن لاعلاقة لهذه الحالة بنقص النظافة أو باستخدام مُزيلات العرق أو المساحيق أو حلاقة الإبط.يمكن للبدانة أن تفاقم من التهاب الغدد العرقية القيحي.
يُؤدِّي الانسِداد إلى تورُّم الغدد وتمزّقها، وإلى العدوى ببكتيريا مُختلِفة أحيانًا.وتكون الخراجات (الجيوب المليئة بالقيح)، التي تنجُم عن الحالة، مُؤلِمةً عند اللمس وذات رائحة كريهة؛ ويُمكن أن تُصبِح عميقةً في الجلد وتميل إلى الظهور من جديد إذا التئمت.بعد أن تلتئم الخراجات وتظهر بشكلٍ مُتكرِّر، يُصبح الجلد في المنطقة المصابة ثخينًا ومُتندِّبًا،وتتشكَّل قنوات دائِمة (السُّبُل الجيبيَّة sinus tracts) عادةً بين الخراج وسطح الجلد وينزُّ منها القيح.
قد يُسبِّبُ التِهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ بضع خراجاتٍ فقط، ويكون خفيفًا أو قد يُسبِّبُ الكثير من الخراجات والسُّبل الجيبيَّة ويكون شديدًا.ويُمكن أن يُؤثِّر التهاب الغدد العرقيَّة في نوعية الحياة عند الشخص، لأنَّه يُسبِّب الألمَ، ولأنَّ الرائحة الكريهة قد تُسبِّب الإحراج له.
تشخيص التهاب الغدد العرقية القيحي
تفحُّص الجلد
زرع الخراجات
تُشبِه خراجات التهاب الغدد العرقيَّة الخراجات الأخرى التي تظهر على الجلد.ويستنِدُ الأطبَّاء في التشخيص إلى تفحُّص الجلد مع الأخذ في الاعتبار موضع العقيدات والخراجات، وتحديد ما إذا كانت تشفى وتظهر من جديد.
يأخذ الأطبَّاء عيِّنات للقيح من الخراجات العميقة أحيانًا، ويقومون باستنباتها في المختبر للتعرُّف إلى البكتيريا.
علاج التهاب الغدد العرقية القيحي
تستنِدُ المُعالجة إلى شدَّة الحالة،
فبالنسبة إلى الأشخاصِ الذين يُعانُون من حالات خفيفةٍ لالتهاب الغدد العرقيَّة القيحيّ، يَحقُن الطبيب الستيرويدات القشريَّة في المنطقة ويصِف مُضادَّات حيويَّة تُؤخذ عن طريق الفم لحوالى 7-10 أيام، مثل تتراسيكلين، أو مينوسايكلين، أو إريثروميسين، أو كلينداميسين.كما يُعدُّ كلينداميسين وريزورسينول resorcinol من الرُّهيمات التي تُطبَّق على الجلد (موضعيَّاً)، وينبغي على الأشخاص غسل المنطقة ببيروكسيد بنزويل.وقد تُستخدَم جميع هذه الأدوية مع بعضها بعضًا أو بشكلٍ منفرِد.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حالات مُتوسِّطة لالتهاب الغدد العرقية القيحيّ، يصِفُ الطبيب نفس المضادات الحيوية الفموية المستخدمة مع الحالات الخفيفة، وأحيانًا يصِفُ دواء ريفامبين (مُضاد حيويّ فمويّ آخر)، ولكن لفترةٍ أطوَل (من 2 إلى 3 أشهر).كما قد يصِفُ الطبيبَ للنساء أدوية تكبح تأثيرات الهرمونات الجنسية الذكوريَّة، مثل موانع الحمل الفمويَّة أو سبيرونولاكتون spironolactone أو فيناستيريد finasteride.وقد يفتح الطبيب الخراج لتجفيفِ القيح.يجري فتح السُّبل الجيبيَّة وإخراج القيح منها.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من حالاتٍ شديدةٍ لالتهاب الغدد العرقية القيحيّ، يصِفُ الطبيب دواء إينفليزيماب infliximab (عن طريق الوريد) ودواء أداليموماب adalimumab (عن طريق الحقن في الجلد)، وذلك للتقليلِ من الالتِهاب.وقد يُقلِّل دواء إيزوتريتينوين أو دواء أسيتريتين (عن طريق الفم)، الذي يؤخذ لعدة أشهر، من الالتهاب.وإذا استمرَّ الاضطراب، يقوم الطبيب بشقّ المنطقة المصابة ثُمَّ يُصلِح الجلد أو يقوم بطُعم جلديّ skin graft.كما قد يستخدم الطبيب العلاج بالليزر لإزالة الجلد أو الشعر المتضرِِّر.
يجب على كل شخص يُعاني من التِهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ الالتزام بتعليمات النظافة الشخصيَّة للجلد والتعامل مع البشرة بلُطف، بالرغم من أنَّ هذا لن يشفي من الحالة.وقد يساعد الدعم النفسي وتجنب النِّظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات البسيطة أو المعالجة والسكريات (نظام غذائي يزيد من خطر السكري) مثلما قد يفعل إنقاص الوزن.