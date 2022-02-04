التهاب الغدد العرقية القيحيّ hidradenitis suppurativa هو التهاب في جُريبات الشَّعر في الجلد تحت الذِّراعين وفي أعلى الفخذ وحول الحلمتين والشرج، ينجُم عنه تندُّب والتهاب وتركم مُؤلم للقيحِ تحت الجلد.

ولا يُعرف السَّبب في التهاب الغدد العرقيَّة القيحيّ.

تتشكَّل عُقيدات أو كتل تُشبِهُ حبّ الشباب على الجلد، ثُم تتبعها خرَّاجات مُؤلِمة وسُبل جيبيَّة sinus tracts.

يتفحَّص الأطباء الجلدَ لتشخيص الإصابة بهذه الحالة.

ويستنِدُ العلاج إلى شدَّة الحالة، ولكنه قد ينطوي على رُهيمات تُطبَّق على الجلد ومُضادَّات حيويَّة وأدوية أخرى تُؤخذ عن طريق الفم وإجراءاتٍ جراحيَّة.

يُصِيبُ التهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ بعض الأشخاص بعد سنّ البلوغ عندما يحدُث انسداد مُزمن والتهاب في جريبات الشَّعر (المسامات في الجلد حيث ينمو الشَّعر) تحت الذراعين، وفي أعلى الفخذ، وحول الحلمتين والشَّرج.وقد تتورَّم جريبات الشعر وتُشكِّل عقيدات تُشبه حبّ الشباب.لا يعلم الأطبَّاء السببَ في هذا الانسداد، ولكن لاعلاقة لهذه الحالة بنقص النظافة أو باستخدام مُزيلات العرق أو المساحيق أو حلاقة الإبط.يمكن للبدانة أن تفاقم من التهاب الغدد العرقية القيحي.

يُؤدِّي الانسِداد إلى تورُّم الغدد وتمزّقها، وإلى العدوى ببكتيريا مُختلِفة أحيانًا.وتكون الخراجات (الجيوب المليئة بالقيح)، التي تنجُم عن الحالة، مُؤلِمةً عند اللمس وذات رائحة كريهة؛ ويُمكن أن تُصبِح عميقةً في الجلد وتميل إلى الظهور من جديد إذا التئمت.بعد أن تلتئم الخراجات وتظهر بشكلٍ مُتكرِّر، يُصبح الجلد في المنطقة المصابة ثخينًا ومُتندِّبًا،وتتشكَّل قنوات دائِمة (السُّبُل الجيبيَّة sinus tracts) عادةً بين الخراج وسطح الجلد وينزُّ منها القيح.

حالة متوسطة من التهاب الغدد العرقية القيحي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا يعاني من تندبات وخراجات ناجمة عن حالة متوسطة من التهاب الغدد العرقية القيحي. © Springer Science+Business Media

قد يُسبِّبُ التِهاب الغُدد العرقيَّة القيحيّ بضع خراجاتٍ فقط، ويكون خفيفًا أو قد يُسبِّبُ الكثير من الخراجات والسُّبل الجيبيَّة ويكون شديدًا.ويُمكن أن يُؤثِّر التهاب الغدد العرقيَّة في نوعية الحياة عند الشخص، لأنَّه يُسبِّب الألمَ، ولأنَّ الرائحة الكريهة قد تُسبِّب الإحراج له.

حالة شديدة من التهاب الغدد العرقية القيحي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة خراجات مزمنة (اتجاه السهم الأزرق) وقنوات جيبية (اتجاه السهم الأسود) ناجمة عن حالة شديدة من التهاب الغدد العرقية القيحي. © Springer Science+Business Media

تشخيص التهاب الغدد العرقية القيحي تفحُّص الجلد

زرع الخراجات تُشبِه خراجات التهاب الغدد العرقيَّة الخراجات الأخرى التي تظهر على الجلد.ويستنِدُ الأطبَّاء في التشخيص إلى تفحُّص الجلد مع الأخذ في الاعتبار موضع العقيدات والخراجات، وتحديد ما إذا كانت تشفى وتظهر من جديد. يأخذ الأطبَّاء عيِّنات للقيح من الخراجات العميقة أحيانًا، ويقومون باستنباتها في المختبر للتعرُّف إلى البكتيريا.