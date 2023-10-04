عَدوى الجرَب

تُعدُّ الحكَّة الشديدة العلامة المُميزة للجرب، وهي تتفاقمُ في الليل عادةً.بالنسبة إلى الأنفاق التي يعيش فيها السوس، تكون غالبًا مرئيةً على شكل خطوط رفيعة جدًّا بطول حوالى سنتمترٍ واحدٍ، وأحيانًا مع كتلة أو عقيدة دقيقة، أي السوسة، في أحد طرفيها.وغالبًا ما يُؤدِّي خدش الأنفاق التي تُسبِّب الحكَّة إلى عدوى بكتيريَّة في الجلد (تُسمَّى عدوى ثانويَّة).وفي بعض الأحيان، تظهر على الجلدِ عُقيدات دقيقة فقط، ويكون العديد منها مفتوحًا بسبب الخدش عند حكَّها.

يمكن أن تظهر العُقيدات في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الثدي والقضيب.ولكن، لا تظهر العُقيدات على الوجه عند البالغين.تظهر العُقيدات أوّلاً على الوترات بين أصابع اليد أو المعصمين أو الجانب الداخلي للمرفقين أو الإبطين أو على طول خط الحزام أو الأرداف.ومع مرور الزمنِ، قد تصعب رؤية الأنفاق، لأنها تُصبح محجوبة بالالتهاب الذي يُحرِّضه الخدش.تظهر عُقيدات حمراء صغيرة مع عدد قليل من الأنفاق عند المرضى الذين يعيشون في مناخاتٍ حارَّة.

بالنسبة الأشخاص من أصحاب البشرة الداكنة، يُمكن أن يُؤدِّي الجرب إلى مناطق بارزة صلبة على الجلد.أمَّا بالنسبة إلى الرضع، فقد يُصيب الجربُ راحة اليد وباطن القدم والوجه وفروة الرأس، خُصُوصًا خلف الأذنين.وأما بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا، فيمكن أن يسبب الجربُ حكةً شديدةً، ولكن مع أعراض جلدية خفيفة جدًا، ممَّا يُشكِّلُ تحديًا أمام الأطباء لتشخيص الحالة.

صور للجرب جرب على الأصابع تُظهر هذه الصورة تحدبات جربية في المسافة بين الأصابع. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الجَّرَب يعاني الطفل في هذه الصورة من تحدبات حاكة ومحمرة على الذراع وراحة الكف، وفي ثنايا المعصم.تُعد هذه المظاهر السريرية نمطية للإصابة بالجرب.الجُحور هي تحدبات متقشرة بطول 1.25 سم تقريبًا تتوضع في ثنايا المعصم ومواقع أخرى من الجلد. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. جرب عند طفل رضيع (جرب طفلي) تُظهر هذه الصورة تحدبات جربية على باطن قدمي طفل رضيع. © Springer Science+Business Media جرب على الأصابع تُظهر هذه الصورة تحدبات جربية في المسافة بين الأصابع. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. الجَّرَب يعاني الطفل في هذه الصورة من تحدبات حاكة ومحمرة على الذراع وراحة الكف، وفي ثنايا المعصم.تُعد هذه المظاهر السريرية نمطية للإصابة بالجرب.الجُحور هي تحدبات متقشرة بطول 1.25 سم تقريبًا تتوضع في ثنايا المعصم ومواقع أخرى من الجلد. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. جرب عند طفل رضيع (جرب طفلي) تُظهر هذه الصورة تحدبات جربية على باطن قدمي طفل رضيع. © Springer Science+Business Media

تنطوي الشريحة البشرية التي قد تُصاب بعدوى شديدة (تُسمَّى الجرب المُجلَّب crusted scabies أو الجرب النرويجيّ) على الآتي:

المرضى الذين يُعانون من ضعف الجهاز المناعي (النَّاجم عن عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري [HIV]، وسرطان الدم أو الاستخدام المزمن للستيرويدات القشرية أو غيرها من الأدوية التي تثبِّط الجِهاز المَناعيّ)

المرضى الذين يعانون من إعاقات بدنية شديدة أو إعاقة ذهنية

السكان الأصليون الأستراليون

تُؤدِّي حالاتُ العدوى الشديدة إلى مناطق كبيرة من الجلد الثخين والمُتقشِّر (خُصوصاً على راحة اليد وباطن القدم عند البالغين وعلى فروة الرأس عند الأطفال)، وهي لا تُسبِّبُ الحكَّة.

الجرب المُجلّب (الجرب النرويجي) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة جربًا مُجلّبًا عند شخص مصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV). © Springer Science+Business Media

الجَرَبُ المتخفِيّ هو نوعٌ مختلف من الجَرَب يصيب الأشخاص الذين يستخدمون الستيرويدات القشرية الموضعية لفترات طويلة من الزمن.قد يكون من الصعب أحيانًا التعرف إليها لأنها تبدو مختلفة عن الأشكال المعتادة للجرب، وقد يكون العثور على العث صعبًا للغاية.